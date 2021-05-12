影／防疫升級　貓纜車廂改限4人坐、小巨蛋冰宮不接散客

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，中央防疫指揮中心昨（12）日宣布提升防疫等級，而台北市政府方面也陸續宣布提升相關機關防疫制度。除了週末即將來臨的國中會考，教育局已經做出相對應的處置外，由台北捷運中心管轄的貓空纜車以及小巨蛋冰宮也作出相應處置，原本能搭載8人的貓纜車廂也改為限制4人乘坐，冰宮部分則是暫停接納散客，以團客報名為主。





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台北捷運公司副總經理莊英震在今天上午北市府的防疫記者會上表示，因應新冠肺炎疫情升溫，目前台北捷運公司針對捷運部分採取4點辦法，分別是「提升車站及車廂環境消毒頻率」、「加強旅客防護措施」、「停辦活動」、「啟動人流管制」。





由於北捷公司轄下的小巨蛋場館，時常舉辦相關大型活動，從12日開始已經有3場活動被取消。此外捷運站周圍的跳舞區域（爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）、北投復興崗站及南港展覽館站外旅客服務中心、市集活動（東區、心中山、貓空纜車）、爵士廣場假日藝文表演活動，目前都暫時取消。





此外針對貓空纜車的部分，北捷方面也做出搭乘人數的限制。原本單一的貓纜車廂可以讓多達8人搭乘，而因應疫情緣故現在改為限制4人乘坐。並婉拒發燒（額溫高於37.5度）或呼吸道感染徵狀者搭乘，並設置酒精消毒器供遊客使用，另每4小時消毒旅客常接觸的地方，讓旅客搭乘更安心。



