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一女打AZ疫苗後死亡　巴西數州暫停孕婦接種

▲根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在巴西造成的單日死亡人數，已經連續2週在全世界居冠。圖為巴西亞馬遜原住民排隊等接種。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西傳出一名孕婦接種AZ疫苗後死亡，數州政府暫停孕婦施打AZ疫苗。圖為巴西亞馬遜原住民排隊等接種。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-12 14:42:39

（中央社里約熱內盧12日綜合外電報導）巴西傳出一名孕婦接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗後死亡案例，聖保羅、里約熱內盧與其他州今天依國家衛生監管機關建議，暫停替孕婦施打AZ疫苗。

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法新社報導，巴西衛生部長奎洛加（MarceloQueiroga）在記者會上說，一名里約熱內盧女子在接種阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡，在衛生部查明死因前，暫停替孕婦施打這支疫苗。

奎洛加表示，這個建議是由一群專家提出，依據的「完全是技術標準」。

巴西全國疫苗接種計畫（National VaccinationProgram）顧問卡里爾（Jorge Kalil）說：「目前還不清楚血栓發生的原因是否為疫苗。我們正在分析整起病例的細節，以做出結論並釐清事發經過。」

巴西國家衛生監督局（Anvisa）10日晚間建議「立即暫停」替孕婦施打AZ疫苗，以配合「持續監控巴西COVID-19疫苗的不良事件」。

全國疫苗接種計畫協調員弗蘭基納托（FrancieleFrancinato）說，已接種第1劑AZ疫苗的孕婦，應等到衛生部發布新指引後，再打第2劑。

許多巴西民眾接種的是中國北京科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）的CoronaVac疫苗，AZ疫苗與美國輝瑞（Pfizer）疫苗的數量不多。

巴西有2億1200萬人口，其中15%已注射第1劑疫苗，7%已接種兩劑。目前，在巴西施打的所有疫苗中，AZ疫苗約占26%。

巴西受COVID-19疫情嚴重衝擊，根據世界實時統計數據Worldometer網站，巴西累計確診達1528萬5048例，染疫病故累計破42萬5000例，僅次於美國逾59萬例。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1100512

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