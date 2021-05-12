一女打AZ疫苗後死亡　巴西數州暫停孕婦接種

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奎洛加表示，這個建議是由一群專家提出，依據的「完全是技術標準」。
巴西全國疫苗接種計畫（National VaccinationProgram）顧問卡里爾（Jorge Kalil）說：「目前還不清楚血栓發生的原因是否為疫苗。我們正在分析整起病例的細節，以做出結論並釐清事發經過。」
巴西國家衛生監督局（Anvisa）10日晚間建議「立即暫停」替孕婦施打AZ疫苗，以配合「持續監控巴西COVID-19疫苗的不良事件」。
全國疫苗接種計畫協調員弗蘭基納托（FrancieleFrancinato）說，已接種第1劑AZ疫苗的孕婦，應等到衛生部發布新指引後，再打第2劑。
許多巴西民眾接種的是中國北京科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）的CoronaVac疫苗，AZ疫苗與美國輝瑞（Pfizer）疫苗的數量不多。
巴西有2億1200萬人口，其中15%已注射第1劑疫苗，7%已接種兩劑。目前，在巴西施打的所有疫苗中，AZ疫苗約占26%。
巴西受COVID-19疫情嚴重衝擊，根據世界實時統計數據Worldometer網站，巴西累計確診達1528萬5048例，染疫病故累計破42萬5000例，僅次於美國逾59萬例。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1100512