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陳嫚羚表示，胎盤素是健康動物體內胎盤的萃取精華，如鹿胎盤，含有豐富營養素，在中醫稱作「紫河車」，傳統上是由人體胎盤製成的名貴中藥，常用於啟動青春機制調理體質，但是現代多由鹿、牛、豬等動物胎盤取代，尤以鹿胎盤最佳，由於鹿的飼養環境單純，以植物為食，相對於雜食的牛、豬較無疾病和動物用藥問題，加上現在有先進的冷凍乾燥完整壓縮技術，萃取胎盤活細胞變得更加容易和安全，製作成膠囊可以保存3至4年。
正確認識胎盤素成分與功效 釐清胎盤素迷思
胎盤素含有人體運作必要的微量元素，廖余姍以鹿胎盤為例，整理以下3大營養成份與其功效。
1. 生長因子
鹿胎盤含有多種生長因子，包括上表皮生長因子（EGF）、肝細胞生長因子（HGF）等是重要的青春元素。
2. 維生素
保養品廣告最常提及皮膚老化的原因正是表皮生長因子（EGF）減少，使皮膚失去防禦及修復能力欠缺彈性，而鹿胎盤中的維生素C具抗氧化作用，與黑色素、促進膠原蛋白生成。
3. 多醣體，補充皮膚水份
大家對玻尿酸應該不陌生，它正是鹿胎盤裡其中一種天然多醣體，可持續為細胞間和皮膚補充水份，避免乾燥缺水。
從鹿胎盤含有的成份來看，所帶來的效果備受期待，不過使用前要清楚瞭解，老化是一種現象，不是一種病，若有疾病，應洽詢專業醫師診斷與治療。 胎盤素怎麼吃？ 營養師：男女都適合
隨著年齡增長，氣色跟體力大不如前，大家紛紛找尋合適的保健方式，廖余姍提醒，胎盤素不分男女都適合使用，特別是想調整身體內在環境、補充深層活力的輕熟齡族群，讓青春不僅只是靠外在的保養，而是需要內外兼顧，不要選用來源不明的胎盤素，挑選來自純淨澳洲的胎盤素並且按照產品的建議使用方式食用，長期下來就可以看見不一樣的地方。陳嫚羚補充提醒，孕婦、哺乳婦女、嬰幼兒及易過敏者，使用胎盤素前應先諮詢專業醫師的建議。
胎盤素副作用有哪些？ 需注意自身體質
若身體體質不適合補充胎盤素，如慢性病患、癌症患者、孕婦、嬰幼兒等，有可能會引發以下3種副作用，因此仍須提醒您在服用胎盤素之前，先由專業醫師檢查身體狀況。
1. 增加肺炎感染機率
2. 對肝臟造成負擔
3. 影響內分泌系統
想安全使用胎盤素 切記選擇安全、有品牌、有國際認證產品
市面上的胎盤素產品眾多，該如何選擇？廖余姍建提醒民眾，目前市面上常見的有注射、口服、膠囊三種胎盤素，若以食用來說，鹿胎盤是一般食品，也是衛福部公告可食用原料，再經過珍貴鹿胎盤乾燥磨粉而成，不用過度擔心賀爾蒙問題，前兩者在台灣因安全及合法性問題，對消費者而言較難評估風險，建議選擇有通過國際認證標準、國家品質標章、大品牌等3大指標。
陳嫚羚最後提醒民眾，除了補充保養品外，記得要規律運動、充足睡眠，才能維持身心健康平衡。
資料來源：健康醫療網 正確認識胎盤素 釐清服用迷思
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