我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，案1186為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工接駁車司機，近期無出國史，今(2021)年4月23日至4月28日間曾分別接送過案1128及案1129，4月29日配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月7日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，5月8日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值20)。個案發病前3日皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者，另為求慎重，已針對個案同住家人進行回溯採檢。
指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。
指揮中心表示，由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。
指揮中心指出，案1199及案1200為40多歲女性及10多歲女性，為案1105之同住家人，2人與另1名家人於4月26日匡列為居家隔離對象，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。2人隔離期間並無症狀，5月9日進行隔離期滿前採檢，於今日確診(案1199 Ct值：28；案1200 Ct值：33)。已掌握2人之同住接觸者1人，先前已列為案1105接觸者，5月9日採檢結果為陰性，將延長居家隔離日期至5月23日。
11例境外
揮中心指出，案1188為本國籍20多歲女性，2019年5月至菲律賓工作，今(2021)年4月21日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至5月4日，檢疫期滿後，於5月7日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期滿後除就醫採檢外無外出，就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。
指揮中心表示，案1189為敘利亞籍50多歲男性，今年4月16日來臺洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫；因預計返回敘利亞，5月8日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值37)。個案在臺期間並無症狀，已掌握個案職場接觸者5人，列居家隔離。
指揮中心表示，案1190及案1191均為本國籍50多歲男性，去(2020)年9月至印度工作。案1190於今年4月28日起陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、肌肉痠痛及嗅味覺異常等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月4日因呼吸困難至醫院就醫檢出肺炎；案1191於今年4月15日起陸續出現咳嗽、流鼻水、倦怠及腹瀉等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月6日就醫檢出肺炎；2人於5月8日一同搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，於今日確診。已掌握2人返國後送就醫之相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。
指揮中心表示，案1192及案1193分別為本國籍40多歲及20多歲男性，皆於今年3月至印度工作。案1192曾於4月26日出現喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀；案1193曾於4月29日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。2人同於5月8日返臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫，於今日確診(案1192 Ct值：23；案1193 Ct值：31)。已掌握同班機接觸者71人，列居家隔離。
指揮中心指出，案1194至案1198為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至20多歲，今年4月26日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月9日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。5人在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計215,806例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含213,504例排除)，其中1,199例確診，分別為1,048例境外移入，99例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、98人住院隔離中。
新增1184足跡
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】新增15例 3例本土、1例待查、11例境外
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊