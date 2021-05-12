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他以一位八十多歲患者為例。去（2020）年初，老伯伯因為解尿困難，到醫院檢查，確診為高風險轉移性荷爾蒙敏感型攝護腺癌，當時新一代荷爾蒙治療藥物還沒通過健保給付，但在家屬堅持下自費使用，一年多下來，老伯伯的攝護腺特異抗原指數(PSA)完全測不到，病症控制很好，病患及家屬都非常高興！
攝護腺癌惡性不一樣！逾3成屬「轉移性荷爾蒙敏感型攝護腺癌」
近年因老年化及高脂飲食趨勢，攝護腺癌（又稱前列腺癌）發生率逐步攀升，根據國健局資料顯示，2018年攝護腺癌為台灣男性好發癌症第五名，每年新診人數已超過6000人，其中，又有許多罹患「惡中之惡」的高風險轉移性荷爾蒙敏感型攝護腺癌。
高風險轉移性荷爾蒙敏感型攝護腺癌的指標，包括：代表細胞分化惡性程度的格里森分數高於8分、四處以上骨轉移（包括至少一個非中軸骨及骨盆腔）、內臟轉移，符合項目越多，顯示風險度越高。只要有其中二項，就符合「高風險轉移性荷爾蒙敏感型攝護腺癌」定義，可獲得兩款新藥治療的健保給付。
王紹全醫師指出，高風險轉移性荷爾蒙敏感型攝護腺癌的治療獲得政府重視，已陸續於去年5月、今年3月，將2款新一代荷爾蒙口服藥物納入健保給付。研究顯示，新藥可幫助病友在很短時間內快速降低PSA，減輕骨頭疼痛、維持較好的生活品質，重要的是增加存活時間，不但改變高風險轉移性攝護腺癌的治療面貌，對醫生、患者及醫療衛生主管機關來說，更是三贏局面！
不過，王紹全醫師表示，這兩款新一代荷爾蒙藥物在控制癌細胞生長的機轉並非完全相同，目前大致有兩種途徑，一為阻斷癌細胞的糧食（男性荷爾蒙）來源，使其凋亡萎縮；二為阻擋男性荷爾蒙與癌細胞結合作用，進而抑制其增生和轉移。在治療上，兩款新藥都具有在短期內快速降低患者攝護腺特異抗原指數PSA達50%- 90%的具體效果。但實際使用仍需視個人病況而定，建議病友治療前與醫師溝通討論。
資料來源：健康醫療網 8旬罹高風險轉移性攝護腺癌，該治療嗎？ 醫師這樣說！
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