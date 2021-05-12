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啟動防疫六大方向 業者全面遵循否則停業指揮中心並於疫情記者會中宣布，目前仍維持第二級警戒，同時啟動防疫六大方向，落實全國營業場所實名制、加強加速通報、擴增防疫旅館、擴大匡列接觸者、專責醫院全數啟動、商務檢疫從嚴審查，要求業者務必遵循，若無法配合將會開罰，經開罰未改善將勒令停業。
目前兩起群聚事件 單日不明感染3人未達標目前群聚為兩起，宜蘭傳藝場共8人，新北獅子會共11人，今日新增3起感染源不明，尚不算群聚事件，因此未符合第三級警戒，但建議各行各業可事先準備，並參考先前就已頒布的因應指引，公司企業也可自行啟動有需要的防疫措施，例如小規模居家辦公、分流辦公等。
指揮中心發言人莊人祥進一步解釋，第三級警戒代表單週有3起群聚事件，或是單日內新增10例以上不明原因感染源病例，但目前除了新北蘆洲、宜蘭的染疫事件一開始感染源不明，後續衍生出來的確診個案的感染源都相當清楚，加上其餘感染源不明個案，未超過10例。
第三級僅針對不必要聚會 上班上課照常外界都很擔心，若升到三級，限制室內5人以上、室外10人以上聚會，是否會影響上班上課？陳時中回應，現在還沒升級，但相關場所的限制及定義，則會保留彈性，視情況調整。另外，他也強調，人數上限是針對不必要的聚會，上班上課照常。
物資充足勿搶購 戴口罩、洗手、打疫苗目前防疫物資也都充足，包含口罩、防護衣、酒精等，不包含各地方政府庫存，中央庫存量足夠，國內產能也都能因應，呼籲民眾不要搶購物資。防疫方面，陳時中則建議，民眾對疫情應提高警覺，依防疫新生活做好防護，戴口罩、洗手、保持社交距離，並且打疫苗，指揮中心與地方會快速防堵疫情，所有單位都會各司其職。
資料來源：健康醫療網 單日+16卻未達第三級警戒 指揮中心解釋
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