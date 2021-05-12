  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

單日+16卻未達第三級警戒　指揮中心解釋

單日+16卻未達第三級警戒　指揮中心解釋
單日+16卻未達第三級警戒　指揮中心解釋

健康醫療網

2021-05-12 17:01:04

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】指揮中心今（12）日公布，新增16起本土案例，11日才剛宣布升級為社區警戒第二級，是否會緊接著升級至第三級？指揮官陳時中回應，升級標準為單週出現3起以上群聚事件，或單日內出現10起感染源不明的確診案例，今日新增案例中許多屬於前一日的宜蘭與新北群聚延伸，另外3起感染源不明，尚未達到三級警戒標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀

啟動防疫六大方向　業者全面遵循否則停業

指揮中心並於疫情記者會中宣布，目前仍維持第二級警戒，同時啟動防疫六大方向，落實全國營業場所實名制、加強加速通報、擴增防疫旅館、擴大匡列接觸者、專責醫院全數啟動、商務檢疫從嚴審查，要求業者務必遵循，若無法配合將會開罰，經開罰未改善將勒令停業。

目前兩起群聚事件　單日不明感染3人未達標

目前群聚為兩起，宜蘭傳藝場共8人，新北獅子會共11人，今日新增3起感染源不明，尚不算群聚事件，因此未符合第三級警戒，但建議各行各業可事先準備，並參考先前就已頒布的因應指引，公司企業也可自行啟動有需要的防疫措施，例如小規模居家辦公、分流辦公等。

指揮中心發言人莊人祥進一步解釋，第三級警戒代表單週有3起群聚事件，或是單日內新增10例以上不明原因感染源病例，但目前除了新北蘆洲、宜蘭的染疫事件一開始感染源不明，後續衍生出來的確診個案的感染源都相當清楚，加上其餘感染源不明個案，未超過10例。

第三級僅針對不必要聚會　上班上課照常

外界都很擔心，若升到三級，限制室內5人以上、室外10人以上聚會，是否會影響上班上課？陳時中回應，現在還沒升級，但相關場所的限制及定義，則會保留彈性，視情況調整。另外，他也強調，人數上限是針對不必要的聚會，上班上課照常。

物資充足勿搶購　戴口罩、洗手、打疫苗

目前防疫物資也都充足，包含口罩、防護衣、酒精等，不包含各地方政府庫存，中央庫存量足夠，國內產能也都能因應，呼籲民眾不要搶購物資。防疫方面，陳時中則建議，民眾對疫情應提高警覺，依防疫新生活做好防護，戴口罩、洗手、保持社交距離，並且打疫苗，指揮中心與地方會快速防堵疫情，所有單位都會各司其職。



資料來源：健康醫療網 單日+16卻未達第三級警戒　指揮中心解釋

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
50%50%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
44.21%55.79%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.53%61.47%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀