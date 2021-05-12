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超商美食該怎搭？他曝「鮮食區＋飲料」神組合：大學常吃

飲料、超商
▲超商美食該怎搭？他曝「鮮食區＋飲料」神組合。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 16:51:57

台灣便利商店數量驚人，密度更是全球第二，且超商服務項目五花八門，無論是購物、繳費或寄取貨物等都能解決，相當便利。近日就有網友在網路上表示疑惑「超商美食該怎搭？」沒想到就有人指出「鮮食區＋飲料」的神組合，更直言「大學時超常這樣吃」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「在便利商店也可以吃得很美味」的文章表示「一直都蠻喜歡超商的蕎麥涼麵的，可以說是從大學時期開始就蠻常吃，特別是在炎熱的夏天，不知道該吃什麼比較好時，往往會選擇來一盒」，原PO更說「蕎麥沾麵的醬汁與麵本身，依然是記憶中的清爽不膩，再加上加熱後的小香腸，也拌入其中，不算太油膩的少許油脂，連同微嗆的芥末醬食用，吃到最後一口真有意猶未盡的感受」。

▲原PO更說「蕎麥沾麵的醬汁與麵本身，依然是記憶中的清爽不膩，再加上加熱後的小香腸，也拌入其中，不算太油膩的少許油脂，連同微嗆的芥末醬食用，吃到最後一口真有意猶未盡的感受」。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO更說「蕎麥沾麵的醬汁與麵本身，依然是記憶中的清爽不膩，再加上加熱後的小香腸，也拌入其中，不算太油膩的少許油脂，連同微嗆的芥末醬食用，吃到最後一口真有意猶未盡的感受」。（圖／翻攝自PTT）
隨後原PO更舉出了搭配的飲料「老四川烏梅汁」，本身就很喜歡酸酸甜甜的烏梅汁，而這個烏梅汁味道醇厚且不過甜，酸度又很恰到好處，酸甜度可說是鮮明圓潤。這個組合算是我在超商用餐，最滿意的一次，之後若有想或須要在超商用餐，也會想繼續這樣搭配」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們看完後紛紛也拿出自家的私藏名單「很喜歡超商早期的麻婆豆腐飯」、「被推坑一次超商肉鬆，真的便宜好吃份量足，尤其7折買CP超高」、「早年又香又辣的麻婆回不去了，現在好像改成花椒很香這樣」、「御飯團都吃胡桃雞肉跟泡菜燒肉或嘉義雞肉飯口味」、「只買御飯糰跟飲料」。（編輯：王柏文）

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