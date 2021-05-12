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民進黨憲改版本納入18歲公民權　立院518首開修憲委員會

▲藻礁公投議題延燒，民進黨將派出副秘書長林飛帆與民間團體溝通。（圖／記者呂炯昌，2021.03.06）
▲民進黨憲改小組，黨版的憲改版本將納入18歲公民權，立院5月18日首開修憲委員會。（圖／記者呂炯昌，2021.03.06）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-12 18:38:09

今(12)日民進黨憲政改革小組人權與基本國策組召開第一次討論會議，由中常委兼桃園市長鄭文燦召集人主持。憲改小組發言人、民進黨副秘書長林飛帆表示，會中對於18歲公民權下修達成共識，民進黨版將內入18歲公民權議題。

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民進黨憲政改革小組分成三組，分別為「中央政府體制」、「國會職權」、「地方政府人權與基本國策」，三組召集人分別為總統府資政姚嘉文、民進黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦，預計9月民進黨黨版修憲草案才可望出爐。

今天鄭文燦召集的「地方政府人權與基本國策」第一次開會，像是外界關心的投票年齡下修到18歲。林飛帆轉述，會議中小組成員針對如何落實18歲公民權議題討論熱烈，並對「18歲公民權」納入此次修憲提案，獲得一致共識；相關具體修法配套措施，小組會議後續也將持續討論。

至於立法院的修憲委員會，本來5月17日召開，民進黨團總召柯建銘在中常會內表示，國民黨團有意見，大家初步同意改到5月18日第一次開會，但是能否順利在當天選召委，要看國民黨有意見，只要他們不反對當天開會議程，就能順利在5月18日選出召委。

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