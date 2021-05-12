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疫情升溫沒出國卻發燒怎麼辦？公車、捷運安全嗎？中國網購有風險嗎？

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-12 19:00:00

武漢肺炎(新冠肺炎)延燒全球至今警報尚未解除，近日台灣疫情也逐漸升溫，人心惶惶之際更要懂得如何作好防疫，同時避免不必要的恐慌。

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若對生活防疫有疑慮，請勿擅自猜測、自行下決定或上網搜尋，避免產生錯誤恐慌。今健康採編團隊並實際撥打1922，請1922防疫專員解答，面對防疫升級之後民眾最可能面臨的問題及正確處理方式。

疫情延燒之際，我沒有出國、接觸史，出現咳嗽、發燒怎麼辦？

自全球疫情爆發以來，CDC呼籲有出國、接觸史的民眾出現相關症狀應撥打1922通報，切勿自行就診，以免在真的已染疫的情況下，自行就診這段路上散波病毒。但近日傳出確診者無相關風險卻出現症狀，自行就診後，醫師認為有所疑慮，通報篩檢後才發現確診。

對此1922專員表示，在疫情升溫之際雖然確實還是會有些風險，但相對較低，民眾若在沒有相關風險的情況下出現咳嗽、發燒等疑似症狀，在戴好口罩做好防疫措施的情況下自行就診即可，經檢查醫師發現有疑慮，會再通報篩檢。

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疫情延燒之際，現在搭大眾交通工具會不會有問題？

雖然現在台灣疫情升溫，幾位不明本土案例也尚在調查，但捷運、客運、公車等大眾運輸交通工具，除了會監控體溫，在起點站和終點站都會經過一次全面性徹底消毒，民眾不必過度恐慌，和平常一樣確實戴好口罩做好防疫即可。

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網購從中國、海外過來會不會有危險？

3C產品發達，網路購物是現在的主要消費方式，出貨地點不只是在國內，也包括了中國等世界各地，但在疫情警報尚未解除之際，是否安全？對此1922專員建議，雖然CDC尚未對此做出相關規範，但若民眾欲購買的物品是冷凍類或需冰過的物品，最好暫時避免，因為如果在真的有病毒的情況下，病毒在低溫、光滑的表面能存活較久，風險較高，一般的產品則風險較低。如有疑慮還是都盡量避免為佳，或是噴灑酒精做好消毒。

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戴口罩勿露出鼻子，正確戴好做好防疫。

疫情延燒之際，保護自己和他人最根本的做法，還是一樣戴好口罩、勤洗手，特別提醒民眾戴口罩時切勿露出鼻子、也別掛在下巴，口鼻都應確實緊密遮好，病毒可透過飛沫傳染從口鼻進入，應落實衛生福利部呼籲的開、戴、壓、密４個步驟。

開：開包裝，檢查口罩有無破損。

戴：兩端鬆緊帶掛上耳朵，鼻樑片固定在鼻樑，口罩拉開到下巴。

壓：輕壓鼻樑片，讓口罩與鼻樑貼緊。

密：檢查口罩和臉部，內外上下是否密合。

若民眾在防疫期間有任何防疫相關的疑慮或問題，請善用1922免費防疫專線諮詢，一同做好防疫，守住疫情。

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以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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