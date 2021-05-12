立院初審　校園禁電子煙無共識待協商

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現行學校衛生法第24條規定高中以下學校應全面禁菸，並不得供售菸、酒、檳榔及其他有害身心健康物質。國民黨立委林奕華、洪孟楷、李德維等均有提案，應將電子煙等菸品也納入規範中。
根據林奕華的提案說明，現行條文僅規範菸品，未規範使用霧化器或電子尼古丁傳送等電子煙品或新型態菸品，但電子煙與新型態菸品對青少年身心健康危害更大，應以法律規範禁止販售與吸食，以維護青少年身心健康 。
林奕華也指出，她聽過校方反應，電子煙的煙霧七彩繽紛、什麼顏色都有，而且電子煙的內容物不明，是否可能有毒品成分，此外，電子煙可以間斷性的抽菸，不像紙煙要一根抽完，甚至同學可以輪流交換。
蔡清華表示，教育部的立場一貫是禁止菸品進入校園，現在並非反對電子煙明文入法，但菸害防制法的主管單位是衛生福利部，教育部並沒有專業知識來判斷菸品的項目，因此希望回歸由專業單位認定。
蔡清華說，如果明列特定菸品，未來若又有新型產品，是否又要修法，因此希望修法方向為在條文中明訂依照菸害防制法相關規定，未來不管衛福部怎麼修正菸害防制法，教育部都不用跟著修法。
因在場官員與立委未達共識，因此教育及文化委員會召委林奕華宣布保留送交朝野黨團協商。
此外，林奕華所提案，在學校衛生法中新增規定，高中以下學校禁止販售含高鹽、高油、高脂食物及含糖飲料，並應加強學生健康飲食概念，該修正草案也一併送交黨團協商。（編輯：黃國倫）1100512