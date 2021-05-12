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新增本土16例確診！維持第2級警戒！啟動防疫6大方向

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-12 21:30:00

本土新增16例史上最高  相關個案接觸史

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臺灣今天新增16起新冠肺炎本土案例及1起調查中。16起個案中，3起為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者（案1216、案1231、案1232），10例為案1203接觸者（案1208、案1219，案1223至案1230），其中，3起感染源待釐清（案1217、案1220、案1221）；1起調查中個案為案1187接觸者（案1222）。

中央流行疫情指揮中心指出，案1217為50多歲女性，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸端症狀，並於5月4日至5月10日間，前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，於今日確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者共25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測。

案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於6日至8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，於今日確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者共30人，列居家隔離並安排採檢。

案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、侯嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診。感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢。

指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於附圖所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速至指定採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時主動告知活動史、接觸史等資訊。



維持第二級防疫   啟動防疫六大方向

為防範發生持續社區傳播，陳時中說明，今日僅出現3起感染源不明案例，並未達到第3級標準，疫情警戒將持續維持第2級。呼籲民眾外出時，避免出入人多擁擠場所；進入高感染傳染風險場域，需全程佩戴口罩，維持社交距離，勤洗手，落實個人防護措施。

陳時中表示，自即日開始啟動防疫6大方向，強化管制措施，防堵疫情擴散。

1、落實全國營業場所防疫管理

2、加速加強疑似通報，及早發現可能個案

3、擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施

4、擴大匡列接觸者，進行隔離、積極採檢

5、專責醫院全數啟動，1週內恢復專責及隔離病房區域

6、短期商務縮短檢疫，從嚴審查





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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