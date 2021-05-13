聯合國新疆視訊會議登場 美英德矛頭對準中國

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西方國家和人權團體指控新疆當局，在拘留營關押和刑求維吾爾族和其他少數族裔。北京否認那些指控，聲稱那些是職業訓練中心，目的是要根除宗教極端主義。
湯瑪斯-葛林斐德說：「在新疆地區，人民正遭到刑求，女性正被強制節育。」
國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在視訊會議上表示，估計有100萬維吾爾人和主要是穆斯林的少數族裔遭任意關押。
這項視訊會議由德國、美國和英國號召舉辦，並獲加拿大、澳洲、紐西蘭和多個其他歐洲國家支持。
德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）表示，支持主辦新疆視訊會議的國家，面臨來自中國的大量威脅恐嚇。
赫斯根又說：「我們呼籲中國，尊重世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights），我們要求中國拆除那些拘留營。」
英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容，新疆情勢是「我們時代的最嚴重人權危機之一」。
吳百納表示：「存在集體任意關押、強制消失和刑求等證據。還有廣泛強迫勞動與強制節育的其他報告。」
她又說：「我們今天在此面對這些事實，並要求中國容許聯合國人權事務高級專員巴舍萊（MichelleBachelet）及其辦公室，進行立即、有意義且不受限制接觸。」（譯者：劉學源/核稿：曹宇帆）1100513