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全台炎熱高溫　南投、台南、高雄上看38度

吳德榮指出炎熱天氣會持續到下周末（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今日全台炎熱高溫，要注意防曬及散熱。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-05-13 07:46:55

中央氣象局今（13）日表示，今明兩天全台各地包括澎湖、金門大多為晴到多雲，白天氣溫偏高，僅午後山區有零星短暫雷陣雨。各地都有炎熱高溫，南投縣、台南市及高雄市今日有連續出現38度極端高溫的機率，請民眾多加注意。

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氣象局指出，這兩天國內各地的天氣型態大多為晴到多雲，白天氣溫偏高。僅有午後山區有零星短暫雷陣雨，夜晚至清晨東半部地區有零星短暫陣雨，馬祖亦有局部短暫陣雨；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

▲北部及中南部多有攝氏36度以上的高溫，提醒民眾多加注意。（圖／中央氣象局提供）
▲北部及中南部多有攝氏36度以上的高溫，提醒民眾多加注意。（圖／中央氣象局提供）
 

另外，氣象局今日上午也發布高溫資訊，其中，針對南投縣、臺南市、高雄市發布了紅色燈號，表示該地區中午前後有連續出現38度極端高溫的機率，屏東縣也有出現38度極端高溫的機率，則是發布了橙色燈號。

另外，新北市、嘉義縣由於有在中午前後連續出現36度高溫的機率，氣象局也發布了橙色燈號。至於台北市、嘉義市及花蓮縣、雲林縣，中午前後的高溫也有機會達到36度，氣象局也發布了黃色燈號。

氣象局提醒民眾，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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