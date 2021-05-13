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陳麗美理事長說明，花蓮縣諮商心理師公會在事發後第一時間，就接到犯罪被害人保護協會的聯繫，協助處理民眾指認大體會遭遇到的情緒，現場就有觀察到許多民眾因為衝擊過大而情緒難以承受，這時候心理師主動陪伴並且發揮平時處理情緒的能力，從旁守護住悲痛的民眾。另外，同時間諮商心理師也在花蓮及台東的衛生局安排下，於殯儀館設置安心服務站，讓有需要的民眾能直接進行求助。
花蓮縣諮商心理師公會理事林涵提到，現在社會普遍對於救災人員會因救災所產生的情緒壓力有更多認識，在衛生局與民間單位的共同安排下，促成多場對救災人員的安心紓壓活動，包含搜救隊、國軍、消防隊和義消，都有接受到不同規模的服務。林涵說明，在進行安心服務時就有看到有成員對於無法拯救更多人感到強烈的自責，而且在目睹現場的慘烈後，心裡也有被驚嚇住的感覺，因此也肯定諮商心理師提供的安心紓壓活動，能讓他們有安全的空間可以將自己的情緒表達出來。
嚴重重大災難 民間第一時間協助 加快救災
陳麗美理事長提到，在這次的事件中政府與民間在協助上都非常的積極，主動將服務送進現場，但是由於此次事件的嚴重程度與不可預期性太強烈，在非常短的時間內需要多方同時動作的狀態下，服務如何整合就成為困難的議題。特別是許多災難現場的服務並非政府常態體制內的服務項目，在現場時經常遇到「家屬著急要找回家人的情緒，家屬們常會解讀政府反應速度太慢(如:印表機列印速度 、DNA檢測時間過長…等)，因此衍伸出政府應變能力不佳的印象。若政府來不及做出太多立即性的應變，是否考慮讓民間資源在第一時間同時介入協助救災？」。雖然最後有需求的不同族群可能都會接受到政府的服務，但期待透過這次經驗，政府可以再強化災難時溝通的機制，並且將必要的服務管道納入體制中，才可以在未來運作上更加順利。
陳麗美理事長說明，在本次事件中很感謝各方對諮商心理師們的肯定，不論是衛福部、衛生局或是民間單位(如: 犯罪被害人保護協會，民間基金會)都積極與公會聯繫，期待心理師們能夠協助第一線救災的工作人員以及民眾後續的心理重建。雖然相關服務仍在協調中，陳麗美理事長也期待諮商心理師可以用團體或個別諮商的方式再進一步發揮專業，讓所有因為事件受到波及的人們都可以慢慢步上復原的道路。
資料來源：健康醫療網 回顧太魯閣號事件 諮商心理師全聯會：信賴與合作中前行
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