疫情爆發醫療恐崩潰？醫籲「以日本為鑑」：自己當第3級

國內本土疫情進入嚴峻時刻，繼11日新增7名本土確診案例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，創下疫情爆發以來單日新高，除了維持第二級警戒，也同時啟動6大防疫措施以強化管治措施；不過醫師姜冠宇就認為，現在起應該當成「第三級警戒」，並且以日本為鑑。





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醫師姜冠宇在臉書發文，表示現在防疫思維升級了，旅遊史不再是高度懷疑的準則，而是有疑似症狀、社區呼吸道症狀治療超過三天無效，就要懷疑是新冠肺炎（COVID-19），各醫院也開始全面禁止探病，肺功能檢查也暫停，也開始ABC routine，「如果你懷疑一個人流感與類流感，那你此時沒有理由不懷疑COVID，不能只測流感快篩，而不驗PCR並行政通報」。





姜冠宇接著提到，也許是第三級防疫瞬間關閉諸多店家，會造成太大衝擊，所以中央沒有立即升階，但是這不代表現在中小型聚會沒有風險，幾起群聚傳播鏈追查不到，追溯可能已經得很遠，「我是認為大家要現在起，自己當成第三級，會比較好，因為第三級的認定標準，其中有單周內3起群聚，那我們已經非常、非常接近了」。





他認為，台灣的孤島環境是優勢也是劣勢，雖然可以有地理阻隔做為超前防疫立基，但是一旦社區要爆發，我們的醫療消耗在封閉環境內會快速且臨近無援。最後，他也在文末呼籲「要以日本為鑑」，「因為日本現在就是如此，別以為他們案例沒印度多，他們醫療已經處於緊繃邊緣，以此為鑑，大家要提高警戒心應對，尤其已經不少南下施打疫苗的人潮，也自己移動上小心，交通路線做到最少接觸」。（編輯：郭佩蓉）





▲醫師姜冠宇臉書全文。（圖／翻攝自 臉書《姜冠宇醫師 Pro'spect》）