台股早盤狂跌500點！他嘆「看盤已沒意義」 眾人一面倒
美國華爾街通膨恐慌蔓延，十年期美債殖利率大漲，使美股大跌680點，台北股市也因為疫情升溫而今（13）日持續下挫，早盤跌533點，來到15368點，跌破半年線。因此就有網友在網路上發文表示感嘆「看盤已沒意義」，沒想到眾人卻一面倒，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 10:22:28
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「早上看盤沒意義了，還能做什麼」的文章表示「我最近在想早上該怎麼度過呢？看盤也沒有意義了，也沒錢可以攤平了，大家平常上班早上都在做什麼呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒表示「這時不放空，活該一輩子窮人」、「放空不會嗎我的天」、「放空啊」、「做空就對了」，也有人認為「波動大，無本當沖賺翻」、「當沖拼翻身啊」、「等抄底，或許會反彈」，雖然眾多網友意見都出籠，但投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
事實上，所謂的放空交易（short）又可以稱為「賣空」、「做空」，指的就是看跌、先賣出後買進，所謂的「空」，指的是股市中的空頭市場，意思是下跌趨勢的市場，「看空」就是代表認為未來會下跌，「做空」則是賭未來會下跌的股市交易操作。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。