特企／秉持「種子到密封」承諾　悠樂芳推出全新保養系列

時序入夏，膚況容易不穩定外，心情也容易隨著氣溫的升高而煩躁了起來，這時候最需要來自大自然的珍貴能量，保養同時為身心紓壓。精油領導品牌Young Living 悠樂芳跨足肌膚保養領域，奠基「自然純淨、嚴格標準、環境友善」的品牌堅持，推出全新「BLOOM 植萃亮白系列」，維持肌膚光澤亮麗，讓各個世代的女性都能呈現出自己最美好的樣貌。





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保養簡單化+個人化 每個階段都愛自己多一點

不管妳現在處於哪個人生階段，都有各自不同的挑戰與壓力，但唯一不變的是都要記得照顧自己，挑選最適合的保養品，能讓自己以最好的狀況面對每一天。悠樂芳BLOOM植萃亮白肌膚保養系列嚴選天然成份來源，以富含大自然植物成份的Sheerlumé™亮白複合物，製成「BLOOM™植萃亮白潔面乳」、「BLOOM™植萃亮白精華」以及「BLOOM™植萃亮白乳液」，每天只要簡單 3 步驟就能幫皮膚打下好「肌」礎，增強肌膚外在防禦力、效率保養。此外，更可與悠樂芳品質保證的近百款精油做調和，針對當下的個人狀態、膚況做搭配，打造適合自己的專屬配方，用個人化保養來陪伴自己面對每天的挑戰。





肌膚的超級食物 「霹靂果油」為夏日美肌暖身

悠樂芳BLOOM植萃亮白肌膚保養系列中最受矚目的成份「霹靂果油」，來自菲律賓的 Happy Pili Tree 農場，使用友善農法，以最新的技術採集樹脂並在當地建造蒸餾廠，由被稱為「希望之樹」的霹靂樹中萃取出富含維生素A、維生素E的「霹靂果油」。霹靂果油被富比士喻為「皮膚的超級食物」，除可增強肌膚對環境傷害的保護力外，更有助於使皮膚恢復光澤、撫平粗糙的表面，並提供皮膚營養，是肌膚保養的最佳隊友！面對紫外線拉警報的夏日，「霹靂果油」絕對是不可或缺的保養寵兒。





自有與合作農場遍布全球 致力產製最高品質精油

悠樂芳秉持「Seed to Seal 種子到密封」品質承諾，為每一項生產步驟設立嚴格標準，包含種植、培育、採收、蒸餾與生產，在全球經營24座自有農場與合作農場，以及17座採用最先進技術的蒸餾廠，包含產出高品質薰衣草的莫納農場、栽種純淨黑雲杉的北極光農場，以及提供乳香完美生長環境的阿拉伯乳香蒸餾廠等，更與臺灣合法撿拾檜木業者合作，將 2,400 公尺處所採集的保育類紅檜帶往世界各地，希望將大自然的美好傳遞到日常生活中，讓每個人都能實踐愛自己多一點的生活型態。



