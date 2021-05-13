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影／萬華染疫找到源頭？陳時中鬆口：與蘆洲獅子會有連結

▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）
▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-13 10:53:27｜2021-05-13 11:43:37

台灣本土疫情持續擴散，昨（12）日首次暴增16人確診，針對疫情最新情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午赴立法院備詢時，會前接受媒體訪問提到，目前發現跟萬華不明感染源的病例，之間跟蘆洲獅子會案有人跟人的接觸，所以有可能都是同一串，是一整個傳播鏈下來。

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陳時中提到，根據相關疫調，台北市萬華區染疫個案，和新北市蘆洲區群聚案間有「人跟人的連結」，目前詳細的疫調內容還要等到下午指揮中心臨時記者會公布。

陳時中提到，這次疫情慢慢有源頭的跡象，但是還需要進一步調查，陳時中透露，在蘆洲的病例， 跟宜蘭的病例，還有跟整個諾富特病例，發現他們病毒基因定序是完全一樣。

至於媒體追問，是否升到第三級警戒？甚至考慮封城？對此陳時中回應，還沒有談到封城的情況，但是現在要升到第三級，目前可能性降低一點，因為裡面有找到連結性，他強調，雖然看起來（不明感染源本土個案）是有幾個區域，但可能是相同來源。

衛生福利部次長石崇良今，也在備詢時提到，蘆洲染疫者和萬華茶藝館染疫者，根據最新疫調，蘆洲的案源曾到萬華茶藝館，並和茶藝館人員接觸，其中就包括確診個案，但因萬華個案才剛剛確診，病毒基因定序結果還在調查中，暫時無法確認。

至於基隆感染源不明個案，究竟在哪裡被感染？石崇良表示，目前相關疫調都在進行中，尚未發現和其他案件有關，將等後續病毒基因定序結果出爐後再做釐清。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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