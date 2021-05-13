影／萬華染疫找到源頭？陳時中鬆口：與蘆洲獅子會有連結

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陳時中提到，這次疫情慢慢有源頭的跡象，但是還需要進一步調查，陳時中透露，在蘆洲的病例， 跟宜蘭的病例，還有跟整個諾富特病例，發現他們病毒基因定序是完全一樣。
至於媒體追問，是否升到第三級警戒？甚至考慮封城？對此陳時中回應，還沒有談到封城的情況，但是現在要升到第三級，目前可能性降低一點，因為裡面有找到連結性，他強調，雖然看起來（不明感染源本土個案）是有幾個區域，但可能是相同來源。
衛生福利部次長石崇良今，也在備詢時提到，蘆洲染疫者和萬華茶藝館染疫者，根據最新疫調，蘆洲的案源曾到萬華茶藝館，並和茶藝館人員接觸，其中就包括確診個案，但因萬華個案才剛剛確診，病毒基因定序結果還在調查中，暫時無法確認。
至於基隆感染源不明個案，究竟在哪裡被感染？石崇良表示，目前相關疫調都在進行中，尚未發現和其他案件有關，將等後續病毒基因定序結果出爐後再做釐清。
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