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一、全程佩戴口罩，否則該科不予計分
進入考場學校，以及試場教室時，考生應該全程配戴口罩，如經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入考場及試場；如果在試場教室內屢經勸導仍故意不佩戴口罩者，依「110 年國中教育會考違規處理要點」處理，該科考試不予計分。
而教育部提供口罩給所有考生（考試日每日 1 片），並由學校或考區試務會先行配發給考生；除用餐時間之外，全日都需佩戴口罩，並保持室外 1 公尺、室內 1.5 公尺的社交距離。
二、進入考場前，全面量測體溫；發燒者隔離考試，每間不超過 5 人
所有人員進入考場前必須配合量測體溫，未量測體溫者一律不得進入考場及試場。
經量測後，額溫高於攝氏 37.5 度或耳溫高於攝氏 38 度，將進行第二次量測；如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。
第二類備用試場
- 發燒者
- 正在自主健康管理者
此外，為避免考場入口處量測體溫造成人潮聚集，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫的量測。
三、不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊
為避免人潮群聚，將不開放考生家長進入考場陪考；由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考場服務隊」及「考生服務隊」，以提供考生於考場所需的服務與協助。考場及考生服務隊由學校掌握成員的旅遊史及健康情況，進入考場前仍應配合相關防疫事項。
如考生因身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病申請應考服務者，家長於考試前得向各考區試務會申請陪考服務並獲同意者，始得進入考場。
四、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各 5 至 10 公分以維持試場適度通風
為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並降低考生及試務人員在室內全程佩戴口罩的不舒適，試場冷氣全面開放（冷氣出風口朝上），試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各 5 至 10 公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度。
五、英語（聽力）考試照常施測
考量考試採固定座位（實名制），所有人員全程佩戴口罩且於考試期間禁止交談，為降低周邊噪音及非預期干擾，英語（聽力）考試（含考試說明）期間將短暫關閉試場內四個角落的窗戶，以維持考試公平性。
六、維持各試場及休息區通風並加強消毒
各試場及休息區均會維持通風良好，提高試場及休息區之環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資，以供考生及考場人員使用，維持個人手部清潔。
七、管制考場進出場動線
各考場預先規劃考生進場、出場及考場內部移動動線，應符合室外 1 公尺、室內 1.5 公尺的社交距離，並做好標示及引導管制作為，以避免人潮聚集，考生務必配合考場規劃的動線移動，以保持適當社交距離，落實防疫工作。
八、正在居家隔離、檢疫者參加補考
目前已經掌握勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，在考試前掌握依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）的考生名單。
- 自主健康管理者：應於考前主動通報考區試務會，由考區試務會安排進行補行考試或於第二類備用試場應試。
- 居家隔離、居家檢疫、採檢結果尚未出來者：將併同大陸考場，於 110 年 5 月 29 日、30 日辦理補行考試。
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情即時／國中會考怎麼考？8 點防疫措施一次看！有染疫風險者隔離考試