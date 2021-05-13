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防疫生活對策 / 校園出現確診個案！聯合國提醒學校有6大防疫措施必做

防疫生活對策 / 校園出現確診個案！聯合國提醒學校有6大防疫措施必做
防疫生活對策 / 校園出現確診個案！聯合國提醒學校有6大防疫措施必做

Heho健康

2021-05-13 12:01:30



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在 12 日所確診的 16 名個案當中，出現一名國小學童確診，目前該班已停課，連同一起上課的補習班學生也列為匡列接觸者，合計有 37 人，連同他們家人共 60 幾人需居家隔離。

新冠肺炎疫情升溫，加上目前有多起不明感染源，讓大家感到非常擔憂，尤其學校又是一個非常密切接觸、容易有大幅群聚感染的場所，先前國際紅十字會（IFRC）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界衛生組織（WHO）就發布過校園防疫指南，希望可以保護孩子、學校免於感染的威脅。

一、限制學校的人群，有必要就停課

  1. 只要生病，包含學生、老師、行政人員等校內人員，無論是什麼疾病都建議不要去學校。
  2. 錯開上學、放學的時間。
  3. 取消集會、體育比賽和其他會造成人潮擁擠的活動。
  4. 盡可能跟隔壁同學相隔 1 公尺，如果是相連的書桌，也要留出至少 1 公尺的空間。
  5. 建立線上教學系統，有必要就停課，避免不必要的接觸。
二、每日對學校全面性消毒至少1次

  1. 清潔和消毒學校建築物、教室，尤其是水源、衛生設施，還有許多人會觸摸過表面（欄杆、飯桌、運動器材、門窗把手、玩具、教學輔助工具等），每天至少 1 次。
  2. 使用 0.5％（相當於 5000ppm）的稀釋漂白水消毒大範圍的表面。
  3. 使用 70％ 的乙醇用於小物品的消毒。
  4. 確保每天清除垃圾，同時要把垃圾密封、分類確實、安全處理。
三、教導孩子COVID-19病毒是什麼？如何說明自己身體的不舒服

  • 學齡前
  1. 告訴孩子，現在有病毒很危險，要隨時保護自己。
  2. 教他們如何用木偶、玩偶來表現症狀，例如打噴嚏、咳嗽、發燒，頭痛、胃痛，或特別疲倦的時候，要怎麼表達。
  • 小學
  1. 帶孩子一起做實驗，解釋病毒有多危險。例如將有色水噴入瓶和噴灑在一張白色紙上，觀察液滴傳播的距離。
  2. 鼓勵他們表達和傳達他們的感受，重視他們說出來的每一個情緒、每一句話。
  • 國中
  1. 可以給孩子更多的資訊，例如疾病如何流行、過去有哪些疾病在流行，讓孩子練習統整。
  2. 教他們要隨時關懷身旁不舒服的同學。
  • 高中
  1. 可以跟孩子討論、辯論防疫的措施。
  2. 讓孩子練習向別人宣導防疫的觀念。
四、隨時注意孩子／教職人員／行政人員的心理、身體健康

  1. 孩子面對疫情的時候，壓力可能會很大，出現失眠、尿床，胃痛、頭痛、焦慮、退縮、生氣、緊繃或害怕獨自一人；這時候請充分的支持孩子，花些時間安慰他們。
  2. 在面對教職人員、行政人員的壓力時，請給予充分的理解、假期，並適時的向其他人尋求支援協助。
  3. 在壓力大時，免疫力會下降，所以無論是誰，都要保持愉快的心情。
五、每天倒垃圾

很容易被忽略的是「垃圾」的接觸，由於唾液、鼻涕、痰液、糞便、尿液中也可能有病毒，所以垃圾必須要確實密封，避免尖銳物品刺破垃圾袋；倒完垃圾之後，也要記得用肥皂徹底洗手。

六、為孩子提供足夠、乾淨的消毒液及空間

  1. 將乾洗手放置在廁所、教室、大廳和出口附近，鼓勵大家多多進行手部消毒。
  2. 確保為孩子們提供充足、乾淨，同時要完全分開的廁所。
  3. 在教室要打開窗戶。
文、圖／盧映慈、彭幸茹



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 / 校園出現確診個案！聯合國提醒學校有6大防疫措施必做

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