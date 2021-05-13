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停課標準怎麼計算？什麼情況下會停課？
一般來說，只要有班級有 1 人確診，該班級就停課，如果學校有 2 個班級停課，全校就停課。不過詳細的停課計算方式，還是要由衛生單位進行疫情調查後決定；如果學校人數較少，也可能一個班級停課就停課。
小孩停課家長可以請防疫照顧假嗎？
如果高中職（含）以下學校及相關教育機構符合「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」時，家長就可以請防疫照顧假；但如果學校是預防性停課、改線上授課等，或是因為其他原因停課，就不能請防疫照顧假。
防疫照顧假標準
- 12歲以下學童之家長其中一人，於停課期間如有照顧學童之需求，得請防疫照顧假。前述「家長」包括：父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶等）。
- 如有就讀高級中等學校（含高中、高職、五專一、二、三年級）或國民中學持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長其中一人得請防疫照顧假。
而符合上述規定的家長，雇主一定要准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別（例如特休）處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
學校有人確診怎麼自保？
如果是確診者的接觸者，請採用「居家隔離」的方式。
- 依據通知書中的規定留在家中（或衛生局指定範圍內）居家隔離 14 天，禁止外出，也不得出境或出國。
- 隔離期間，每日早／晚各量體溫一次、依「居家隔離通知書」 之體溫及健康狀況紀錄表，詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局／所。
- 地方衛生局／所會追蹤師生早晚體溫紀錄，如果有發燒、咳嗽、腹瀉、嗅覺或味覺異常及呼吸困難等症狀或其他任何身體不適，停課師生應主動與地方衛生單位通知書填發人聯繫，由填發單位安排就醫。
- 就醫時應全程配戴口罩及採取適當防護措施，且禁止搭乘大眾運輸工具就醫。
- 隔離期滿應再自主健康管理 7 天，自主健康管理之措施包含無症狀者儘量避免出入公共場所，如需外出應全程配戴醫用口罩。有症狀應確實配戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具等。
- 出門戴口罩。
- 儘量避免出入公共場所。
- 不得搭乘大眾交通運輸工具
因為學校職員不一定都會與教師及學生有直接互動、接觸，所以目前標準並沒有針對學校職員做統一一致性的規定。如果有導師或老師被列為確定病例，經過疫情調查，評估學生、其他班級跟老師的接觸時間，再來決定是否有停課的必要。
不過基本上都會要求要自主健康管理 7 天。
學校之後要怎麼補課？
國中小：以到校補課及線上補課為原則，由學校訂定補課計畫、安排補課時間及教學進度，運用課餘或假日時間補課或彈性調整上課日期等方式辦理。另學校得採用相關資訊平臺進行線上教學補課，並於報經縣市政府教育局處同意後折抵部分課程時數，但仍應兼顧學生學習成效。
高中職：得於第 8 節、假日或暑期補課，或採取學校現有之設備進行線上教學補課，滿足每學分 18 節課；學校並得視需要彈性調整定期評量次數，但仍應兼顧學生學習成效。
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情即時／小孩停課家長可以請防疫照顧假嗎？學校有人確診怎麼自保？關於停課的 5 大 QA