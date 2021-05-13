  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印度包機有望？外交部：積極尋找航空公司、談航權

日航
▲印度撤僑包機因疫情無法成行，外交部與交通部建議僑胞搭乘日航包機回台。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-13 12:22:40｜2021-05-13 13:27:31

印度新冠肺炎疫情持續惡化，境內累計2330萬人染疫，超過25萬人病故。外交部今(13)日表示，原5月底的包機因機師確診取消，但是仍會積極尋找航空公司與組員執行包機任務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆議題表示，過去曾經協調3架包機載250位台商與僑胞回台，原定5月底透過旅行社有協調一架包機，但是因為機組人員確診而取消，外交部仍在積極尋找其他包機的可能性。

外交部指出，由於印度確診的人數非常多，所以挑選機師與航空公司必須健康，且沒有遭受居家隔離，目前機型與航權都還在談。

針對外交部駐印度代表處10人確診一事，外交部表示，持續關心駐印度代表處確診同仁的健康情況，已立即採取多項緊急因應措施，同時安排醫院看診治療；如果確診人員必須送回國內治療，外交部將繼續申請使用CARPS保險公司的後送機制；若屬輕症，則續留印度治療，並安排視訊方式提供醫療諮詢及診斷協助。外交部日前已寄送一批藥品提供駐處確診同仁服用。至於5月8日後送回台的2名確診同仁正在醫院接受治療，目前恢復狀況良好。

外交部次長田中光日前在立法院內政委員會答詢表示，印度已經禁止國際班機下降，在洽談包機確實遇到困難，但會持續與印方洽談。

交通部長王國材10日在立院受訪表示，由於華航現在有300名機師在集中檢疫所或居家檢疫，無法安排包機，他建議旅客可以搭日航到日本後轉機返台。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
34.48%65.52%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.26%58.74%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
47.69%52.31%
2021-05-10-2021-05-13
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀