印度包機有望？外交部：積極尋找航空公司、談航權

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部指出，由於印度確診的人數非常多，所以挑選機師與航空公司必須健康，且沒有遭受居家隔離，目前機型與航權都還在談。
針對外交部駐印度代表處10人確診一事，外交部表示，持續關心駐印度代表處確診同仁的健康情況，已立即採取多項緊急因應措施，同時安排醫院看診治療；如果確診人員必須送回國內治療，外交部將繼續申請使用CARPS保險公司的後送機制；若屬輕症，則續留印度治療，並安排視訊方式提供醫療諮詢及診斷協助。外交部日前已寄送一批藥品提供駐處確診同仁服用。至於5月8日後送回台的2名確診同仁正在醫院接受治療，目前恢復狀況良好。
外交部次長田中光日前在立法院內政委員會答詢表示，印度已經禁止國際班機下降，在洽談包機確實遇到困難，但會持續與印方洽談。
交通部長王國材10日在立院受訪表示，由於華航現在有300名機師在集中檢疫所或居家檢疫，無法安排包機，他建議旅客可以搭日航到日本後轉機返台。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。