確診蘆洲獅子會個案再傳9人！足跡曝：原來曾到過茶藝館
台灣本土疫情持續擴散，昨（12）日首次暴增16名本土確診後，今（13）天中央流行疫情指揮中心再度傳來壞消息，指揮官陳時中表示，國內今日再度新增13例本土個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-13 15:07:04｜2021-05-13 15:17:33
其中先前的蘆洲獅子會群聚案，指揮中心表示今天持續新增本土確診者，包含案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀(發病日介於5月6日至5月11日)。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。
指揮中心進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾到台北市萬華區茶藝館活動；陳時中表示，北市的茶藝館一開始完全不知道，經過抽絲剝繭，昨天才釐清，要謝謝他們能坦承以告，讓疫調能夠把輪廓弄得清楚。
另外，萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。
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