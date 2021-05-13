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確診蘆洲獅子會個案再傳9人！足跡曝：原來曾到過茶藝館

基隆大消毒
▲地方政府針對全市所有的公共場所、機關、學校進行大消毒。（圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-13 15:07:04｜2021-05-13 15:17:33

台灣本土疫情持續擴散，昨（12）日首次暴增16名本土確診後，今（13）天中央流行疫情指揮中心再度傳來壞消息，指揮官陳時中表示，國內今日再度新增13例本土個案。

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其中先前的蘆洲獅子會群聚案，指揮中心表示今天持續新增本土確診者，包含案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀(發病日介於5月6日至5月11日)。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。

指揮中心進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾到台北市萬華區茶藝館活動；陳時中表示，北市的茶藝館一開始完全不知道，經過抽絲剝繭，昨天才釐清，要謝謝他們能坦承以告，讓疫調能夠把輪廓弄得清楚。

另外，萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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