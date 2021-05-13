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根據調查結果顯示，65歲以上長者70.6%部分缺牙、21%覺得自己牙齒功能狀況差、63.2%因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題而限制吃東西。吳昭軍署長指出，高齡者若長期因牙口問題、咀嚼功能退化等因素導致營養攝取不足，嚴重甚至會造成肌少、衰弱等情況，不得忽視嚴重性。
讓菜餚好入口 補足長者所需營養
吳昭軍署長說明，這次參與健康署輔導的包括「台北福華大飯店」、「淡水將捷金鬱金香酒店」及「宜蘭礁溪老爺酒店」等3家業者兼顧菜餚的外觀及美味，不僅將淡水美食「阿給」調整成一口食入的大小，其中像「翡翠魚肫」則是將國產龍膽石斑魚去除魚刺後塑形，保有魚的形狀，而「翡翠芙蓉蕈菇捲」也特別調整適合長者入口尺寸，讓長者攝取足夠的蔬菜與纖維質。
共創高齡友善飲食環境 期盼更多業者齊加入
目前在農委會積極鼓勵及輔導業者運用當令在地農產品，發展銀髮友善食品並辦理評選下，也越來越多業者加入行列。食品工業發展研究所蔡孟貞主任提及，透過政府與業者攜手合作，搭配「我的餐盤」均衡飲食原則，可望發展更多適合高齡者的餐點，共創高齡友善的飲食環境。
資料來源：健康醫療網 解決長者牙口問題 國民健康署與飯店推創新菜餚
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