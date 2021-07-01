台中正核心　搶進七期生活圈！

近期台中烏日高鐵特定區、水湳經貿園區，土地標售創下新高價，未來一坪將挑戰4字頭價格，在比價效應推升下，相對位於台中黃金地段，七期生活圈的台灣大道三段，目前仍保持著繼續往上攀升的趨勢。





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日前台中捷運順利通車，台中市成為最受矚目的宜居城市，根據知名商業雜誌研究指出「台中人口穩定成長，已是全台第二大都市」，百貨公司、公園、飯店、高級住宅區相繼百花齊放，其中「七期」區域周邊規劃最為完整，成為台中人喜愛的舒適生活首選，走幾步路就到景觀公園「秋紅谷」，讓人在繁忙中，仍然能放慢腳步，感受都會煩囂外的寧靜，為「七期」繁華的風貌更添魅力。





受到疫情影響台商回台投資，引發資金回流，讓投資置產的需求增加，台灣大道三段更儼然成為台中房市的一級戰區，開車三分鐘上交流道，走路就到捷運站，加上鄰近精品百貨、豪宅群聚等優勢，賣掉一戶就少一戶，座落蛋黃區又有景觀條件的物件，更是屈指可數。





以往七期生活圈主力產品大多為大坪數的規劃，而向來眼光獨到和專業的興富發建設，在台灣大道三段和至善路口基地，推出22-31坪、2-3房小坪數景觀精品宅「仰星殿」，讓想入主七期生活圈的購屋者，用更少的負擔，也能享有超高規格的居住品質，面對綠意盎然的秋紅谷，漫步新光三越、大遠百精品商圈，未來捷運藍線B13下樓就到，「仰星殿」成為七期周邊最具交通便捷性，生活機能最亮的一顆星。





▲用更少的負擔，也能享有超高規格的居住品質。（圖／資料照片）

隨著政府大力發展公共建設，帶動台中房市屢創新高，此次「仰星殿」推出稀有景觀精品宅，首付自備款不到80萬，日前3房已完銷。該建案規劃飯店級空中泳池，豪宅等級健身房、KTV、SPA、Lounge Bar等，坐擁29層樓擎天景觀，怪不得一開賣就造成賞屋熱潮，讓台中的菁英族群，擁有最值得入手的選擇，既能得到摩登城市的浪漫，又能遠離城市喧囂，怪不得已購客都說：「仰星殿坐看七期，但更勝七期！」



