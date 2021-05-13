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定期抹片檢查遠離子宮頸癌！　子宮切除者還要做嗎？

定期抹片檢查遠離子宮頸癌！　子宮切除者還要做嗎？
定期抹片檢查遠離子宮頸癌！　子宮切除者還要做嗎？

健康醫療網

2021-05-13 15:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】在台灣，子宮頸癌位居女性十大癌症發生率第九名，主要是因經由性行為感染人類乳突病毒所導致。臺中榮民總醫院嘉義分院家庭醫學科洪恩琪醫師指出，臨床上，又以感染型HPV第16、18比例佔60至70%，雖感染後大多會自行痊癒，但仍有少部分持續感染者，容易埋下子宮頸癌前病變，甚至是子宮頸癌的危險因子。

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抹片檢查發現子宮頸癌　所幸及時治療穩定追蹤

一名50多歲王小姐，日前做子宮頸膜片檢查時發現異常，醫師懷疑可能有麟狀上皮病變，經轉至婦產科進一步檢查，確診為初期子宮頸癌，所幸經治療後，目前穩定門診定期追蹤。洪恩琪醫師表示，要預防子宮頸癌，除了透過接種疫苗、定期做抹片檢查，發生性行為時，也應全程使用保險套，減少感染機會。

男性也會感染HPV　嚴重甚至造成生殖器病變

洪恩琪醫師說明，根據研究顯示，女性一生中約有50至70%的機會感染到HPV，尤其初次性行為年紀較輕、伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，更增加感染風險；此外，男性也可能經由性行為感染HPV，但因感染後多無明顯不適症狀，導致部分男性患者感染到低危險型第6、11型HPV後，出現菜花或其他生殖器病變等情況。

定期抹片檢查　早期發現治癒率高

其實，若經診斷為癌前病變時，多數病患只需簡單手術就可治癒，即使經切片證實為癌症，若發現得早，治癒率相對也高。洪恩琪醫師強調，國民健康署建議三十歲以上的婦女，應每年接受子宮頸抹片檢查，若是未滿30歲但已有性行為三年以上的年輕女性，則可考慮選擇自費檢查，或為已進行子宮切除的婦女，因子宮頸仍有保留，也須定期接受子宮頸抹片檢查。



資料來源：健康醫療網 定期抹片檢查遠離子宮頸癌！　子宮切除者還要做嗎？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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