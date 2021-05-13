【名家專欄】黃軒醫師／社區傳播期間務必佩戴口罩！室內場所梅花座、社交距離不可少

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臺灣疫情，現在進入社區感染，許多集會活動開始受到限制。很多人常常問：KTV唱歌為什麼要戴上口罩？看電影為什麼要戴上口罩？其實這一切，是有研究根據的。
為什麼唱歌需要戴口罩？重症醫學黃軒醫師表示，正常的唱歌比正常的講話，產生更多的飛沫顆粒。而大聲唱歌，又比正常唱歌產生更多的飛沫顆粒。如果我們使用口罩，又大聲唱歌時，其每秒產生的飛沫顆粒為410（200-1150）顆，因此，佩戴口罩能將唱歌時，產生的飛沫顆粒數量減少到與正常說話相似的水平。還有一個研究顯示，使用外科口罩大聲唱歌時，相機幾乎檢測不到飛沫。
呼吸：每秒噴出的飛沫顆粒135（85-691）顆
正常說話：每秒噴出的飛沫顆粒270（120-1380）顆
大聲說話：每秒噴出的飛沫顆粒570（180-1760）顆
正常唱歌：每秒噴出的飛沫顆粒690（320-2870）顆
大聲唱歌：每秒噴出的飛沫顆粒980（390-2870）顆
高亢唱歌：每秒噴出的飛沫顆粒1480（500-2820）顆
那麼在室內看電影有多安全呢？專家曾對某些活動的安全性進行評分，等級從0到100，其中0導致COVID-19感染的可能性最小，而100則是最危險。在列出的活動中，專家認為，室內看電影是最冒險的活動之一，尤其是室內未實施社交距離的情況最危險。
戶外餐廳：10
雜貨店：15-20（如果人潮聚集，則為30-40）
商業客機：40-50
戶外活動，無社交距離，不戴口罩：40-50
室內電影：50-60（如果觀眾大笑、大喊和唱歌，最多為75）
室內未實施社交距離：80
室內務必配戴口罩 梅花座保持社交距離
在社區傳播期間，會要求許多室內活動，包含餐廳、會議室、演講廳、電影院等密閉空間，都得保持社交安全距離，例如「梅花式」的排列座位，因為一旦太靠近，沒有保持安全距離，就很容易被傳播。
有一項研究發現，在密閉沒有保持安全距離：
有症狀的COVID-19，如果和別人近距離接觸，其R值計算為（126/161）＝0.78
無症狀的COVID-19，如果和別人近距離接觸，其R值計算為（6/30）＝0.20
因此，有症狀組與無症狀組兩群的傳染性風險比例（RR），估計約為3.9倍（95%CI：1.5-11.8）
如果關注有無症狀的繼發性感染，有症狀的COVID-19，其RR則估計約為6.6倍（95%CI：2.0-34.7）
因此在密閉空間，保有社交安全距離，有「梅花式」的座位排列，是非常重要的。尤其是有症狀的COVID-19，只要任何方向（無論前後左右排），只要近距離接觸，就容易被傳播。
阻止社區傳播最佳工具：口罩
為什麼室內看電影，還要戴口罩？答案其實很簡單，在黑暗中看大螢幕，雖然不會大聲說話、高亢唱歌，但可能會不知不覺，大笑、哭泣、喝飲料、吃爆米花，甚至劇情緊張時，可能還會偷咬指甲、偷挖鼻孔。其實這些行為在社區傳播期間，都是非常危險的，因為大部分人忘了遮住口鼻，讓COVID-19有機會侵入。因此戴口罩看電影，是最安全的。
對於呼吸道飛沫的研究以及口罩阻擋飛沫的能力，許多研究報告都有。曾有研究發現，當人說出一個簡單的片語時，會產生20至500微米的飛沫，但是當嘴巴被一塊濕毛巾蓋住時，幾乎所有飛沫都會被阻擋。
針對流感研究發現，戴上口罩，可以顯著減少飛沫和氣溶膠傳播的呼吸道病毒數量。
在一項試驗中，研究人員預測，至少給周邊80%的人戴上口罩，才能有效減少COVID-19傳播。
研究發現社區傳播期間，實施口罩指令：
COVID-19的每日增長率將會下降，尤其在社區傳播擴散時更加明顯。
口罩指令執行的最初5天，COVID-19新病例每日成長率與指令執行前的5天，分數下降了0.9%；而在三週之後，COVID-19新病例每日成長率，也下降了2個單位的百分比。口罩，肯定是社區傳播阻隔的最佳工具！
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