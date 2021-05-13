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又新增13起本土個案！獅子會已傳20人、茶藝館6人，一例感染源待釐清

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-13 16:00:00

台灣COVID-19疫情本土確診人數又上升，中央流行疫情指揮中心13日宣佈，新增13例COVID-19本土病例，其中9例與個案1203獅子會活動群聚有關，另3例與臺北市萬區茶藝館群聚有相關活動史，尚有1例感染源待釐清。

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獅子會群聚相關　共20人確診

今日宣佈的個案中，與獅子會群聚有關者為：案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人。一共7男2女，介於30多歲至80多歲。其中4人無症狀，5人曾有症狀，發病日介於5月6日至5月11日。與個案1203在同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診。截至目前為止，個案1203相關群聚，共計20人確診。

 

萬華茶藝館群聚　目前有6起確診個案

今日新增個案中，與萬華茶藝館相關為：案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性。分別於臺北市萬華區3家不同之茶藝館工作，3人於5月8日至5月10日間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前，萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。

 

一例感染源不明　待追查是否有萬華茶藝館有關

個案1249為60多歲男性，5月5日出現乾咳、打噴嚏情形，5月7日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛症狀，5月10日至診所就醫；個案因持續發燒，5月12日至醫院就醫採檢，於今日確診。衛生單位初步調查，個案會定期於臺北市萬華區活動，將持續調查追蹤，以釐清是否與萬華區茶藝館群聚有地緣相關性；已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離並安排採檢。

指揮中心進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾至臺北市萬華區茶藝館活動；另萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店。

 

個案足跡曾至SOGO　林口三井等人潮擁擠處

指揮中心提醒，個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

 



 



 



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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