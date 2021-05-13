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所謂的代謝症候群判定標準有五大項目，分別是：一、腰圍過大（男性的腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm）；二、空腹血糖值≧100mg/dL；三、血壓≧130mmHg/85mmHg；四、空腹三酸甘油酯偏高；五、高密度脂蛋白膽固醇偏低。以上符合任三項則可稱為「代謝症候群」。而若加上生活作息不正常，工作壓力大，喜歡吃低纖、高糖、高油脂飲食，平時又有喝酒的雅興，那麼得到代謝症候群的機會也會比較高。
肥胖成因多 多數與後天有關
臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師胡玉芳表示，肥胖的成因有很多，有些與先天有關，例如遺傳基因或是遺傳疾病造成肥胖，但多數的肥胖與後天因素有較大的關係，如生活壓力大、睡眠不足或日夜顛倒，會讓身體內分泌失衡而導致肥胖，或是三餐不定時不定量及偏好高油脂、高糖份等精緻飲食，進而影響腸胃的菌叢，讓人變胖。
中醫看待肥胖為「本虛標實」體質 中藥調理＋穴位針灸助改善
從中醫觀點來看肥胖與肝、脾、腎等臟腑功能有密切相關，飲食、生活的不平衡都會傷害臟腑功能，讓體質產生偏性，臨床上肥胖之人多為本虛標實的體質。
胡玉芳指出，中藥常用於減脂的藥物種類多樣，例如山楂能促進腸胃蠕動，澤瀉、茯苓能幫助水分代謝，丹參、大黃能降低血脂等，中醫師會根據病人狀況配伍藥物做治療。
此外，透過針刺激穴位加上艾灸溫經通絡，可以改善身體氣血循環，幫助脂肪代謝，常用的取穴有腹部的天樞、滑肉門、氣海，下肢的足三里、豐隆、三陰交等；根據研究顯示，持續針灸3個月以上能改善肥胖，尤其是腹部肥胖，可以使用針灸消除脂肪，減少腰圍，改善代謝症候群。
遠移離代謝症候群 飲食搭配運動不復胖
甩開肥胖或是代謝症候群，有效的減脂需要搭配健康的飲食，多攝取蔬菜水果、蛋白質、全穀類，減少高鹽、高糖和油脂攝取；維持適度的運動，最好每周能有150分鐘的中等強度有氧運動，才能永保健康不復胖。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 5指標測「代謝症候群」 你中了幾項？
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