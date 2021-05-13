曼谷近郊監獄爆群聚感染　學運領袖紛染疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
新增的4887確診病例中，有1795例來自曼谷監獄（Bangkok Remand Prison），1040例來自中央女子矯正機構（Central Women's Correctional Institution）。
根據司法部矯正署提供的數據，截至5月5日為止，曼谷監獄關押3238人，中央女子矯正機構關押4518人。
監獄發生群聚感染遭爆料的原因是，主張王室改革的學生運動領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）從中央女子矯正機構被保釋出來後，昨天在社群媒體公佈自己確診武漢肺炎，引起社會輿論關注監獄的群聚感染，矯正署才趕緊公佈監獄染疫狀況。
帕努莎雅是去年泰國民主運動主張王室改革的學生領袖之一，今年初開始泰國政府以觸犯刑法112條，即冒犯君主罪（lese majeste）為由大規模逮捕關押主張王室改革的民主運動人士，帕努莎雅在被關押59天後於5月6日被釋放。
她是第三位在被關押期間染上武漢肺炎的民主運動人士，前兩位是4月24日確診的初吉亞（ChukiatSangwong）以及5月5日確診的人權律師阿農（ArnonNampha）。
另一位仍被關押中的學運領袖帕努彭（PanupongJadnok）的律師今天也證實帕努彭確診，讓帕努彭成為第四位確診的學運人士。
矯正署署長阿育（Aryut Sinthoppan）表示，遭感染的病人都已送往監獄附近的臨時醫院或是矯正署附設醫院，他們也正設法讓被關押者都能接種疫苗。（編輯：韋樞）1100513