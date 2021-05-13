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曼谷近郊監獄爆群聚感染　學運領袖紛染疫

▲泰國人權律師阿農去年9月遭泰國政府以冒犯君主罪關押在監獄，5月5日在獄中染武漢肺炎。圖為遭關押時的資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國曼谷兩處監獄近日爆發群聚感染，多名學生運動領袖染疫。圖為先前染疫的人權律師阿農遭關押時的資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-13 18:07:49

（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）泰國曼谷近郊2所監獄爆發群聚感染，讓泰國今天單日新增4887例武漢肺炎病例創下新高。其中多名學生運動領袖在被關押時染疫，引起社會高度關注。

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泰國今天宣佈新增4887例2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，創下新高。累計確診病例達到9萬3794例，其中518人死亡、6萬615人康復出院、3萬2661人住院治療中。

新增的4887確診病例中，有1795例來自曼谷監獄（Bangkok Remand Prison），1040例來自中央女子矯正機構（Central Women's Correctional Institution）。

根據司法部矯正署提供的數據，截至5月5日為止，曼谷監獄關押3238人，中央女子矯正機構關押4518人。

監獄發生群聚感染遭爆料的原因是，主張王室改革的學生運動領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）從中央女子矯正機構被保釋出來後，昨天在社群媒體公佈自己確診武漢肺炎，引起社會輿論關注監獄的群聚感染，矯正署才趕緊公佈監獄染疫狀況。

帕努莎雅是去年泰國民主運動主張王室改革的學生領袖之一，今年初開始泰國政府以觸犯刑法112條，即冒犯君主罪（lese majeste）為由大規模逮捕關押主張王室改革的民主運動人士，帕努莎雅在被關押59天後於5月6日被釋放。

她是第三位在被關押期間染上武漢肺炎的民主運動人士，前兩位是4月24日確診的初吉亞（ChukiatSangwong）以及5月5日確診的人權律師阿農（ArnonNampha）。

另一位仍被關押中的學運領袖帕努彭（PanupongJadnok）的律師今天也證實帕努彭確診，讓帕努彭成為第四位確診的學運人士。

矯正署署長阿育（Aryut Sinthoppan）表示，遭感染的病人都已送往監獄附近的臨時醫院或是矯正署附設醫院，他們也正設法讓被關押者都能接種疫苗。（編輯：韋樞）1100513

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