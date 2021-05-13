印尼醫護實測　北京科興疫苗防護力達94%

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這項對醫護人員的追蹤研究進行到2月底。
布迪表示，在醫護人員住院與染疫病故方面「我們看到非常、非常顯著的下降」。
報導指出，雖然不清楚科興疫苗有效抑制的是哪種病毒株，但印尼目前還沒出現外界所關注的變種病毒爆發。
北京科興疫苗在土耳其臨床試驗時保護力為91.25%，在印尼試驗時保護力為65.3%，但在巴西只有50.4%，，因而屢遭西方媒體質疑效果。
不過「自然」（Nature）期刊去年一篇研究指出，科興在巴西的受試者全為專業醫護，受試樣本本就是暴露病毒的高風險群，數字自然不若試驗樣本涵蓋一般大眾的疫苗亮眼。
報導指出，北京科興在印尼的實際使用效果遠比臨床試驗數據好，對仰賴中國疫苗的許多開發中國家不啻為一大利多。
除印尼追蹤醫護接種效果的研究外，另一份對巴西小鎮塞拉納（Serrana）全鎮4萬5000人接種科興疫苗後的研究也顯示，全鎮的重症與病故都顯著下降。
紐西蘭奧克蘭大學疫苗學家佩托西斯哈里斯（Helen Petousis-Harris）表示，疫苗的實際防疫表現優於臨床試驗數據，並不罕見。
她說：「就我的經驗，我們常無法在試驗時完整預測疫苗的整體效益，這只能透過廣泛實際使用才能知道。減少確診不僅在於救人，更是要降低麻煩的病毒變異機會。」
北京科興疫苗在世界各地已交付約3.8億劑，輸出量在各款疫苗裡僅次於輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗，遠高於阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，在亞、非、拉美、中東乃至東歐有超過30個國家使用。（譯者：陳亦偉）1100513