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MSF救援行動總監比奧特（Dr. Marc Biot）表示：「對於新冠肺炎重症患者，氧氣是最重要的治療工具，然而，在中低收入國家，近幾十年來基礎設施建設不受重視，導致氧氣供應在一些地方並不充足。在疫情大流行之前，我們已目睹患者深受肺炎、瘧疾、敗血症等各種疾病之苦，還有一些早產兒也因缺乏醫用氧氣而死去，新冠肺炎則將這一問題清晰地暴露於焦點中。不穩定的氧氣供應是可以殺人的。」
在MSF開展工作的資源匱乏地區，醫院和衛生中心通常須依賴成本高昂卻不穩定的氧氣供應鏈。在發達國家，醫院有自己的製氧中心，直接透過管道將高純度的濃縮氧氣送到病床邊，但中低收入國家的患者卻要依靠笨重、昂貴且容易耗盡的氧氣瓶或小型氧氣濃縮機，而這些供氧手段並不足以治療危急的重症病人。
比奧特醫生說：「大家是第二度被辜負了。他們不單在全球的不平等疫苗供應中吊車尾，在生病時也得不到治療，只因他們無法獲取所需的氧氣。」
除了印度，葉門亞丁的災難現狀則是全球氧氣短缺現象的另一寫照。MSF所支援的醫院近幾日來已超收病患，每天要消耗600個氧氣瓶，同時，我們依然不得不在醫院門口拒收更多的患者。
比奧特醫生表示：「患者數量日漸穩定下來，但我們知道還會有一波激增，會有一批病得非常重的患者需要更多氧氣，但我們根本無法提供那麼多。作為一名醫生，看到新冠肺炎一波接一波的疫情爆發，我感到很痛心，而一些國家仍準備不足，面對大規模需求，醫療團隊手中卻沒有救人所需的藥物。」
急需氧氣 各地區衍生創意自救法
MSF團隊在一些地區正靠著執行創意做法，以讓患者獲得急需的氧氣。在南非，小型的製氧機可以從空氣中濃縮氧氣，但這並不足以治療新冠肺炎重症患者，於是團隊將這些機器連接起來，以擴大它們的製氧量。在剛果民主共和國，團隊把一批氧氣瓶連在一起，打造了一個中央氧氣倉；而醫護人員正在接受如何恰當進行氧氣治療的培訓。在部分地方，氧氣的市場價格受到監管控制，以確保在需求上升時，購買氧氣的成本不會成為不必要的障礙。
「我們已經沒有寶貴的時間可以浪費了。這些實際辦法能挽救生命，而我們也需要更多的氧氣工具。我們需要更多的氧氣濃縮機，尤其是在沒有製氧中心的鄉村地區；氧氣價格也應受到規範，同時還要建立和維持氧氣庫存，以及為依靠現存製氧中心鋼瓶的醫療設施提供可靠的供應鏈。」比奧特表示：「在我們等待各國政府解決造成患者渴求氧氣的結構性投入不足問題時，為了拯救生命，這些步驟是必需的。」
資料來源：健康醫療網 全球疫情大缺氧！ 無國界醫生發表《渴求氧氣》緊急情報
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