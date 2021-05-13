走路喘舉步維艱？過馬路輸給小綠人？醫：當心「肺動脈高壓」5大症狀

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走路時呼吸喘不停，甚至無法在小綠人秒數內過馬路？除了當心肺炎感染，也可能是肺動脈高壓前兆。財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長蔡長祐醫師表示，每年5月5日是世界肺高壓日，提醒自體免疫疾病族群，應格外注意步行能力是否正常，如果在「小綠人」倒數前走不完斑馬線，可能是肺動脈高壓導致心肺功能異常。
肺動脈高壓的主要五大症狀為「喘、咳、血、腫、暈」。高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心主任黃偉春指出，「肺動脈高壓」是平均肺動脈的壓力超過20毫米汞柱，當肺部動脈血管壓力過高，血液無法正常運送，即可能引發心臟衰竭與猝死。國人可藉由走路時「PK小綠人」，觀察自身步行能力是否正常，有助於肺動脈高壓早期發現。
一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，交通部設計「小綠人」採取更寬鬆的標準，以每秒步行0.8至1公尺為標準。換言之，一般人按照正常步行速度，都可在時限內通過馬路。若發現步行能力突然衰退，且覺得氣喘吁吁，就需注意心肺功能可能出狀況。
自體免疫疾病患者 肺動脈高壓風險更高
高雄榮總過敏免疫風濕科主任呂聆音提醒，自體免疫疾病族群發生肺動脈高壓的風險更高，如硬皮症、紅斑性狼瘡、混合性疾病組織或類風濕性關節炎，續發肺動脈高壓機率約5-10%。發生原因與雷諾氏症候群、肺部血管炎或特殊抗體引發肺部血管內皮細胞活化，血管壁重塑增厚，導致肺動脈阻力與壓力增加有關。
呂聆音提醒，國人對肺動脈高壓認知不足，恐造成病人喪失寶貴生命，過去就曾發生紅斑性狼瘡的女性患者因呼吸喘入院，發現肺動脈高壓風險值達高點，住院第三天在院內猝死的憾事。顯示肺動脈高壓若發生在自體免疫疾病患者身上有致命危險性，應及早察覺並接受治療。
接受良好治療照護 肺高壓10年存活可達8成
黃偉春指出，肺動脈高壓如果沒有早期確診，病人常徘徊在各科別和醫院之間，無法獲得良好照顧。早期肺動脈高壓缺乏有效治療，將近一半病人平均存活不到3年。近年來藥物治療有所突破，透過跨科別照護，大幅改善病人存活。黃偉春指出，肺動脈高壓若接受妥善治療，並非不治之症，以高雄榮民總醫院而言，平均存活10年的病人高達8成。
中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長鄭錦昌提醒，若出現不明原因的喘、咳、腳腫或昏厥，應盡早尋求心臟科檢查，自體免疫疾病病人更要提高警覺。當確診是肺動脈高壓，應盡早積極治療。此外，懷孕會加重肺動脈高壓症狀，加速疾病惡化並升高死亡率，女性病人須避免懷孕。
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