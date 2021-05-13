吃糖、手搖飲如慢性中毒？毒理教授：老化、罹癌、失智風險升高

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毒物專家、中原大學教授招名威表示，適量的糖確實能對身體帶來許多益處，像是刺激腦部分泌血清素使得心情愉悅，或是提升精神、補充能量等。而糖尿病患者在用藥後也可能會有低血糖的情況產生，也需要靠些許的糖來恢復血糖穩定。但是糖對身體的壞處遠遠大於好處。
招名威教授指出，長期習慣吃甜點、喝手搖飲的族群，不僅容易肥胖、影響血糖、間接增加罹患高血糖、糖尿病的風險，也是高尿酸、脂肪肝、代謝症候群的主要原因之一。國內外也有不少研究指出吃糖和失智症兩者息息相關，且也會加速人體老化的速度，雖並不同於抽菸為直接的致癌物質，但加速人體老化，各細胞、器官、免疫力等無法維持在良好的狀況、每況愈下，間接也會使得罹癌的機率提升，因此嗜糖的危險其實並不亞於抽菸。
手搖飲真的會上癮？專家指甜食４大隱藏地雷！
招名威教授也表示，糖對人體威脅性最大的，並不僅僅在於對人體的危害，也包括了它對人體並沒有直接的傷害，不像前述提到的抽菸、毒品等會對健康造成顯著的直接影響，且也不會殘留於體內，也沒有像萊克多巴胺等瘦肉精有明確限制劑量的標準，僅有每日建議的50克糖份攝取，這問題也容易使得人們鬆懈，長期下來對人體的影響破壞性也不容小覷。
另一方面，長期吃糖確實也會讓人上癮，雖和毒品成癮、藥物成癮不同，但經常吃糖、喝手搖飲的習慣，會讓身體長期處於短暫的愉悅狀態，久而久之成了生活的必需品，甚至出現不喝不行的情況，想要抽身便不容易，這也是為什麼許多民眾很難戒掉手搖飲的原因。且手搖飲等甜食的問題不僅僅在於糖。以珍珠奶茶為例，半糖的珍珠奶茶確實比全糖來得健康，但珍珠和奶茶的原料不得而知，長期食用加工食品對健康的影響也不容忽視。
減糖容易戒糖難，先從七分糖開始！
不論是純正蜂蜜等各種天然的糖，或是砂糖等人工製造的精緻糖，若要攝取都應適量。招名威教授建議為了健康著想可從減糖開始，例如平常喝全糖的手搖飲，可改為七分糖、半糖，漸漸再降到三分糖、無糖，漸漸再到不喝也沒差，如此即便手搖飲可能也還有其他風險存在，但只少逐漸降低糖對身體的危害風險。另外想吃甜食建議也可從天然的食物攝取，例如水果，台灣水果遠近馳名，適量的攝取不僅可解糖慾也有助健康。
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