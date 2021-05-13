李到晛得《百想》男新人「自己也傻住」 上台險說不出話
南韓一年一度影劇盛典第57屆《百想藝術大賞》今（13日）晚間8點登場，因疫情關係全程採直播方式揭獎。今晚獲得「電視部門」最佳男新人與最佳女新人的，分別為《重回18歲》的李到晛，以及《人性課外課》的朴柱炫。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-13 21:17:42
李到晛於2017年在夯劇《機智牢房生活》首露臉，之後出演的《德魯納酒店》、《重回18歲》、《Sweet Home》等劇皆受歡迎，他知名度因此打開，今以《重回18歲》獲得男新人，他場上哽咽感謝劇組人員及經紀人。女新人則由《人性課外課》的朴柱炫奪得，她台上同樣咽哽咽向支持者道謝。
「電影部門」部分，則由《翻供》的洪慶、《Moving On》的崔静恩分別拿下男女新人獎。此外，典禮今晚落實防疫，除了入場藝人座位保持社交距離、戴口罩之外，也取消遞獎人員，由得獎者自行拿獎杯再發表感言。
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