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台灣前4月調製食品進口逾9億美元　創同期新高

▲家樂福併購頂好後，首間改裝家樂福超市將在明（4）天開幕。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲財政部今天發布統計通報，分析近年調製食品進出口概況。（圖／記者劉雅文拍攝）

中央社

2021-05-13 22:45:38

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）疫情之下無法出國，民眾增加購買進口加工食品，加上基期偏低，前4月調製食品進口值9.1億美元，創歷年同期新高，年增12.8%；以美國為最大進口國，南韓雖僅排名第4，但受韓劇帶動泡麵風潮，近年占比攀升。

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財政部今天發布統計通報，分析近年調製食品進出口概況，所謂調製食品包括肉類、水產及蔬果調製品、糖及糖果、可可及可可製品、穀類、粉、澱粉或奶的調製食品、糕餅類食品等加工食品。

進口方面，台灣從2017年以來進口規模都在25億美元以上，至2018年達26億美元高點，2019、2020年分別受到糖類製品消費放緩及疫情影響，進口值連兩年趨降；不過，今年1到4月調製食品進口9.1億美元，來到歷年同期新高，年增12.8%。

財政部統計處分析，可能與疫情阻斷國際旅遊，民眾無法出國，選擇在國內購買進口食品，囤積食物的習慣可能也有增加所致。

觀察主要進口國，美國為台灣進口調製食品的最大輸入國，主要進口供病患用特殊營養食品、高蛋白質調配營養食品等居多；第2大輸入國為日本，以調味品（如咖哩醬）、甜餅乾等糕餅類等品項為主，第3大輸入國為泰國，進口以蔗糖與其他精製糖為大宗。

拉長時間來看，從2011年至2020年，自美國、泰國進口調製食品占比呈現下降趨勢，相對自日本進口占比穩步提升；此外，受韓劇風潮帶動，泡麵進口快速竄升，帶動自南韓進口調製食品比重持續攀升，比重由2011年的2.5%至去年已達5.8%，今年前4月更來到6.5%，與中國大陸並列第4大輸入國。

出口方面，台灣近年調製食品出口值呈現遞增態勢，僅2015年因全球景氣走緩、2020年受疫情影響出現下滑；今年前4月調製食品出口6億美元，創下歷年同期新高紀錄，年增14.0%。

就出口市場觀察，以美國、中國大陸、香港為前3大外銷市場，近年占比合計約6成，其中去年對美國出口冰品逆勢成長，使對美出口比重躍升，今年前4月銷美成長38.9%，占比提高至23.2%，超越中國大陸。

至於對日韓出口，2017年至2018年間對南韓外銷糖類產品劇增，2019年受惠珍珠奶茶流行風潮，銷往日本樹薯粉調製品大增，惟隨熱潮退燒，今年前4月比重已回落至4.2%。（編輯：張均懋）1100513

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