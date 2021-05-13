台灣前4月調製食品進口逾9億美元　創同期新高

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進口方面，台灣從2017年以來進口規模都在25億美元以上，至2018年達26億美元高點，2019、2020年分別受到糖類製品消費放緩及疫情影響，進口值連兩年趨降；不過，今年1到4月調製食品進口9.1億美元，來到歷年同期新高，年增12.8%。
財政部統計處分析，可能與疫情阻斷國際旅遊，民眾無法出國，選擇在國內購買進口食品，囤積食物的習慣可能也有增加所致。
觀察主要進口國，美國為台灣進口調製食品的最大輸入國，主要進口供病患用特殊營養食品、高蛋白質調配營養食品等居多；第2大輸入國為日本，以調味品（如咖哩醬）、甜餅乾等糕餅類等品項為主，第3大輸入國為泰國，進口以蔗糖與其他精製糖為大宗。
拉長時間來看，從2011年至2020年，自美國、泰國進口調製食品占比呈現下降趨勢，相對自日本進口占比穩步提升；此外，受韓劇風潮帶動，泡麵進口快速竄升，帶動自南韓進口調製食品比重持續攀升，比重由2011年的2.5%至去年已達5.8%，今年前4月更來到6.5%，與中國大陸並列第4大輸入國。
出口方面，台灣近年調製食品出口值呈現遞增態勢，僅2015年因全球景氣走緩、2020年受疫情影響出現下滑；今年前4月調製食品出口6億美元，創下歷年同期新高紀錄，年增14.0%。
就出口市場觀察，以美國、中國大陸、香港為前3大外銷市場，近年占比合計約6成，其中去年對美國出口冰品逆勢成長，使對美出口比重躍升，今年前4月銷美成長38.9%，占比提高至23.2%，超越中國大陸。
至於對日韓出口，2017年至2018年間對南韓外銷糖類產品劇增，2019年受惠珍珠奶茶流行風潮，銷往日本樹薯粉調製品大增，惟隨熱潮退燒，今年前4月比重已回落至4.2%。（編輯：張均懋）1100513