新冠肺炎疫苗短缺　巴西接種速度減半

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CoronaVac是聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗。
巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與其他政府官員做出令中國不快的發言，被指為北京政府在批准出口活性藥物成分給巴西的問題上，刁難了巴西。
巴西疫苗接種速度在短短兩周內降低57%，使得巴西在全球每天接種疫苗劑量最多國家的排名從第4位降至第8位；中國排名第1，平均每天接種923萬劑疫苗。
巴西人口2.12億人，為世界第6大人口國家，但人口僅達巴西1/3左右的德國、英國、法國和義大利等歐洲國家，每天疫苗接種劑量都已超越巴西。
若按人口比例計算接種率，巴西的表現更糟，在全球僅排名第82位。
除了CoronaVac疫苗短缺外，另一個影響巴西接種率的因素是聯邦政府11日禁止孕婦接種牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗，只能接種CoronaVac或美國輝瑞藥廠（Pfizer）/BioNTech的疫苗。
此外，國家衛生監測局（Anvisa）也先後否決巴西政府進口印度的武漢肺炎疫苗Covaxin和俄羅斯的Sputnik V，以加快全國免疫接種速度。
國家衛生監測局今天批准Covaxin對巴西志願者進行臨床試驗，但尚未對生產Covaxin的巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）核發良好作法認證，當局指出的問題包括製造疫苗的衛生、品質控制和安全。
良好作法認證是在巴西註冊藥品或疫苗的條件之一，輝瑞、科興、阿斯特捷利康和楊森（Janssen）等藥廠，都已獲得國家衛生監測局認證。
根據生巴拉特生物科技國際公司和印度醫學研究理事會公佈的數據，Covaxin的有效性介於78%至100%。
今年1月，巴西私人診所透露，他們正在與巴拉特生物科技國際公司談判購買500萬劑疫苗，但國家衛生監測局目前還不允許私人購買疫苗。
自今年1月17日以來，巴西已為3774萬4357人接種第1 劑疫苗，占總人口17.82%；1880萬7027人接種第2劑疫苗，占總人口8.88%；其中近8成使用CoronaVac。（編輯：高照芬）1100514