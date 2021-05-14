疫情升溫又停電　唐綺陽直言：6、7月持續震盪

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐綺陽昨（13日）在臉書開直播表示，最近台灣經歷從去年以來沒發生過的衝擊，因為以前都是外來的個案，但第2年的此時此刻，老天爺出了「本土可能會爆發」的考題，防疫破口的威脅正在靠近，使得人心不安，結果還發生大停電事件，而自己當下錄影也受到影響，在黑暗中也想的特別多，坦言：「我真真實實地感受到，不止星象，真的發生很多事情，我也想跟大家連結，請大家給我時間。」
唐綺陽表示已經到了5月中，木星再衝刺，木星是太陽系裡的大行星之一，非常重要，而5月到7月是木星在跨欄，會帶動能量場的劇烈變化，所以不僅5月，6月、7月都能肯定整個社會會有震動時候，「我們現在要開始承受鬆懈的報應」。
先前唐綺陽早預言5月動蕩不安，有網友持反對意見，指出該預言模稜兩可，對此，唐綺陽認為最重要的不是怪東怪西，首要目標是先團結一心，就像她的預告文，人跟人的溝通沒在一個平行線上，訊息就無法傳遞出去，指出全台民眾都在同一條防疫的船上，「到時候這條船沉了，誰要負責，是船長的責任嗎？是大家都不聽船長話的責任。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。