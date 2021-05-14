29歲燒聲竟喉癌癌前病變　醫：燒聲、喉嚨痛兩週未好速就醫

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什麼是癌前病變？下一步就是罹癌？
賴盈達醫師說明，癌症並非急性疾病，其進程非常緩慢，會階段性的進展，不會直接從正常的組織進入到癌症階段。一般正常的組織在受到外界危險因子不斷刺激後容易開始變異，然後慢慢進入到「癌前病變」的階段。此時若還是不看醫生、不治療、持續接觸危險因子，接下來便會進入到真正的癌症初期。
然而，癌前病變並非就是罹患癌症，若此階段就妥善治療、保養得宜、阻絕危險因子，不再接受風險因子的刺激，癌前病變也是有很高的機會好轉，恢復到一般正常的組織。
燒聲一個月竟是癌前病變 醫：兩周未好盡早檢查！
賴盈達醫師表示，喉癌最主要的危險因子還是在抽菸、喝酒、吃檳榔所帶來的外在刺激，這些不良習慣對喉部會產生影響，長期下來就容易使得喉部的組織出現變異，出現變異後，聲帶初期症狀主要常見以白斑呈現，而因位置在喉嚨深部及聲帶附近，因此也會出現喉嚨卡卡、異物感、喉嚨痛、吞嚥困難的情況，且也會干擾到聲帶振動發聲，進而出現「燒聲」的沙啞情形，像鳳梨鼠薯就是在發現燒聲一個月後檢查發現。
不過燒聲了一個多月才去就診，時間確實拖了太久，醫師表示，燒聲是常見的日常問題之一，不少民眾遇到這樣的情況多會自行休養，但一般而言約一兩周就會漸漸好轉，。提醒民眾若燒聲的情況較為嚴重，甚至到幾乎沒有聲音的情況，長達兩個星期沒好就該盡早檢查找出原因。
頻繁接觸菸酒檳榔，年紀族群也可能罹癌！
賴盈達醫師表示，喉癌常常出現在40~50歲以上常接觸危險因子的風險族群身上，鳳梨鼠薯29歲就出現癌前病變的例子算是較為少見。賴盈達醫師指出，雖然喉癌的風險年齡一般而言偏高，但倘若生活習慣有非常高的頻率接觸危險因子，確實也會發生在年輕族群身上。而外界許多民眾揣測也或多或少也可能和他直播節目發生多為嘶吼有關，對此醫師則表示，雖然嘶吼確實可能會傷害到聲帶造成燒聲，但因此罹癌的機率並不高。
提醒民眾如有抽菸、檳榔、酗酒的情況，應時時留意自身的身體狀況，特別是烈酒的刺激更強，且這些危險因子也常見引起口腔癌、下咽癌或食道癌等其他癌症，不單只有喉癌，若有發現情況不對勁，應盡早檢查釐清原因。不良習慣也應盡可能的戒除，定期做相關檢查，以利及時發現早期治療。
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