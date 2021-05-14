劉德華為「唯一女徒弟」破產？拋重話：不想再提這個人
國際巨星劉德華出道40幾年，一直以親民的形象為人所知，演藝圈許多藝人，如張衛健、林家棟等，都曾受到他的幫助。而過去傳出劉德華幫助的眾多明星裡，劉德華有一個恨透的人，因為她害劉德華破產，更讓劉德華說出「不想再提這個人」的狠話，這個人就是香港女星陳少霞。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-14 14:08:43｜2021-05-14 14:26:57
陳少霞以《鹿鼎記》中的「雙兒」一角打開知名度，她在18歲時出道，與梁朝偉合作出演《三個夏天》，當時碰上劉德華成立自己的電影公司，陳少霞也因此被相中簽約旗下。她成為劉德華公司旗下一員後，劉德華傾力培養，因此讓她受封「劉德華唯一女徒弟」的美名，在電影《天與地》裡，劉德華還與她飾演夫妻，可見其重視程度。
劉德華曾傳出抗議片酬太低，激怒TVB電視台高層，在他成立公司後，電視台開出高價挖角陳少霞，沒想到被爆出陳少霞背叛劉德華，跳槽到TVB拍戲，造成劉德華投資在她身上的資金，等於全部打了水漂，還因此破產，陳少霞也被冠上背叛恩師的臭名，消失在螢光幕上。直到在2016年，陳少霞才在微博貼出與劉德華的合照，駁斥傳聞。