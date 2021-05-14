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影／小橘貓馬路上「裝死」　她靠近竟被黏住：帶偶回家！

影／小橘貓馬路上「裝死」　她靠近竟被黏住：帶偶回家！
▲網友在騎車路上遇見一隻裝死的小橘貓，跳到她身上緊抓不走！（圖／網友梁姎妹授權提供）

文/寵毛網

2021-05-14 20:00:00

竟然有這種釣奴才的方式！臉書帳號@梁姎妹（先生姓王）日前準備接小朋友下課，騎車到一半發現馬路的雙黃線上躺著一隻小橘貓，她看小貓一動也不動以為已經往生，準備幫忙處理後事卻發現牠根本還活著，而且下一秒竟然飛撲跳到她身上抱緊，讓她不禁傻眼：「我要怎麼辦？」。

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▲臉書帳號梁姎妹（本人姓王）小姐日前接小孩下課時，看見小橘貓躺在雙黃線上不動，以為要幫忙處理後事，沒想到牠竟然是「裝死」，趕緊跳到她身上求救！（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲臉書帳號梁姎妹（先生姓王）小姐日前接小孩下課時，看見小橘貓躺在雙黃線上不動，以為要幫忙處理後事，沒想到牠竟然是「裝死」，趕緊跳到她身上求救！（圖／網友梁姎妹授權提供）
住在屏東市的梁小姐表示，當天下午5點她騎車去接小朋友下課，行經某段馬路時，突然看見中間雙黃線上躺著一隻小橘貓，由於牠一動也不動，以為牠被車輾過已往生，由於梁小姐自己也有養貓，心生不忍準備幫忙處理後事，一靠近才發現牠竟然還活著對她喵喵叫！梁小姐擔心牠會有危險，趕緊走近想抓牠，小橘貓也許是受到驚嚇，竟然直接往她身上跳，然後就這樣「黏」在她身上不放手！

▲由於小橘貓很乖也不敢亂動，王小姐只好先將她塞進外套口袋帶回家。（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲由於小橘貓很乖也不敢亂動，梁小姐只好先將她塞進外套口袋帶回家。（圖／網友梁姎妹授權提供）
梁小姐在原地等了30分鐘，一直遲遲看不到母貓或其他小貓，眼見接小孩的時間已到，只好塞在外套口袋先帶回家再說。小橘貓相當乖巧，萌萌呆呆的不會亂叫，而且一直黏在她身上，讓她打消原本想要送養的念頭，乾脆留下來自己養！由於梁小姐育有3女1男，家中還有1貓3黑狗，怎麼算小橘貓剛好都排行「老五」，因此就為牠取名「王五弟」，現在牠每天吃飽喝足後，就是趴在馬麻身上幫忙顧攤當招財貓！

▲由於王小姐家裡已有4隻毛孩，加上育有3女1男，小橘貓怎麼算都排行老五，因此決定叫她「王五弟」。（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲由於梁小姐家裡已有4隻毛孩，加上育有3女1男，小橘貓怎麼算都排行老五，因此決定叫她「王五弟」。（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲由於王小姐白天在市場做生意，只好每天將牠帶在身邊，訓練當招財貓！（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲梁小姐白天在市場做生意，只好每天將牠帶在身邊，訓練當招財貓！（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲現在的王五弟會聽自己的名字，也會認奴才不會亂跑，讓王小姐直呼撿到寶了！（圖／網友梁姎妹授權提供）
▲現在的王五弟會聽自己的名字，也會認奴才不會亂跑，讓梁小姐直呼撿到寶了！（圖／網友梁姎妹授權提供）
王五弟「詐死強迫收編」的影片分享到貓咪社團後，短短兩星期就吸引超過5.4萬人次狂按讚，不少人紛紛留言：「自己的奴才自己挑」、「牠選中的鏟屎官，當然要巴住不放啊！」、「撿到賺到，錯過機會不在。」、「這肯定～是妳的緣份」、「妳就收留牠吧！牠黏著妳喔！」現在快來一起看看王五弟的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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