台北電影節入圍名單公開　《當男人戀愛時》邱澤搶影帝

2021年台北電影節今（14）日公布「台北電影獎」入圍名單，演員李霈瑜（大霈）及蔡凡熙擔任揭曉嘉賓。賣破4億的夯片《當男人戀愛時》男女主角邱澤、許瑋甯，雙雙叩關影帝后，而電影《無聲》入圍8項，成為本屆大贏家。

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本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，創下歷屆最高的報名件數。今年在歷經複選評審將近12小時討論，最後選出共計31部作品入圍，其中以《無聲》入圍8項最多，《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》各入圍7項，緊接其後。

▲《無聲》在台北電影節入圍8項，成為大贏家。（圖／CATCHPLAY）

其中，最佳男主角入圍者除了《當男人戀愛時》邱澤外，還有《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁、《緝魂》張震、《複身犯》楊祐寧、《聽見歌 再唱》馬志翔；最佳女主角入圍則是《怪胎》謝欣穎、《美樂蒂》楊麗音、《消失的情人節》李霈瑜、《愛。殺》陽靚、《當男人戀愛時》許瑋甯。

▲邱澤（左二）與吳慷仁（左一）、張震（左三起）、楊祐寧、馬志翔角逐影帝。（圖／翻攝台北電影節臉書）

最佳女主角

《怪胎》謝欣穎

《美樂蒂》楊麗音

《消失的情人節》李霈瑜

《愛．殺》陽靚

《當男人戀愛時》許瑋甯

最佳男配角

《同學麥娜絲》納豆

《同學麥娜絲》劉冠廷

《無聲》金玄彬

《詭扯》劉冠廷

《親愛的殺手》鄭志偉

最佳女配角

《馗降：粽邪2》陳雪甄

《愛．殺》嚴藝文

《當男人戀愛時》鍾欣凌

《詭扯》百白

《緝魂》孫安可

最佳新演員

《我沒有談的那場戀愛》艾怡良

《軟弱的梨》黃稚玲

《無聲》陳姸霏

《無聲》劉子銓

《愛．殺》陳俋君

最佳編劇