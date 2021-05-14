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住高雄女兒自主採檢後確診！獅子會案1229隱匿接觸恐遭罰

中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-14 15:45:11

國內本土疫情今（14）日仍未趨緩，自爆發以來個案數節節攀升，除此之外又在高雄小港首發現確診個案，為獅子會群聚個案中的案1229，謊報子女都在國外，但明明在與獅子會聚餐後有和女兒多達一整天相處，女兒看到新聞後有所警覺，自主採檢後確診為案1289。

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指揮中心指揮官說明，案1289是本國籍30多歲女性，也是疫情在國和延燒的南部首發個案，是蘆洲獅子會長相關案1229的女兒，有回新北市與家人相聚一天，但1229之前聲稱兒女等家人都在國外，第一時間疫調才沒發現，不過該名女子很警覺，主動到醫院檢驗後為陽性。

針對該案隱匿接處者相關情事是否開罰？陳時中表示，可能性很高，還是由法制組研議，因為有些講話紀錄牽涉到法律要再三確認，現在疫調如果這樣，符合開罰條件。

此外，衛武營國家藝術文化中心今日發文表示，為配合政府加強防疫政策，即日起至17日上午11點前將全面閉館並進行消毒作業，閉館期間場館和駐館店家暫停對外開放，重新開館時間後續公告，極可能與案1289活動範圍有關，不過疫調正持續進行中，尚未正式公告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

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2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
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2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

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