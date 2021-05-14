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萬華茶藝館成疫情破口！陳時中無奈「很多人去都沒講」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（14）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（14）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-14 15:46:16｜2021-05-14 15:59:13

中央流行疫情指揮中心公布，今（14）日新增29例本土病例，其中有高達16例與萬華茶藝館群聚相關。針對萬華茶藝館是否成為防疫破口，指揮中心指揮官陳時中表示，確實有人可能去過茶藝館，但「都沒人講」，增添疫調困難；當然茶藝館是社會不同層面的面向，未來會持續加強相關人員的衛教宣導。

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指揮中心指出，今日新增的29例本土皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關。

今日也有媒體報導稱，文山區出現2位確診者，且都曾去過萬華，其中一位還有到過茶藝館。對此，陳時中表示，茶藝館的染疫性相對增高，但有多人去去過都沒講，這部分要慢慢查。

至於萬華茶藝館是否成最大防疫破口，陳時中表示，茶藝館也是社會的一個不同的層面，當然未來也會加強相關從業人員的個人健康宣導與體檢，以確保整體公共衛生的完整。

陳時中也提到，萬華光是這月初有看病的病人就有4萬多人，當然沒辦法全部篩檢，這其中有專業的判斷，「當然專業判斷也沒辦法百分之百」，要全部找出確診者還是需要一些症狀的判斷與疫調的完整，「總是我們希望就是越早找出來是越好，但也沒辦法百分之百」。

▲中央流行疫情指揮中心今（14）日公布29例本土確診病例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（14）日公布29例本土確診病例，其中有人多去過萬華茶藝館。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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