獅兄隱匿、女兒確診　高雄「擴大採檢」245人

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因應蘆洲群聚感染案，高雄市政府已經對案1289在高雄的相關接觸者進行匡列，共擴大採檢245人，其中工作地點38人、健身房131人、賣場1人、採檢醫院3人、住處同棟大樓71人、司機1人，共245人，其中住在同棟大樓的71人因僅共用一部電梯，感染風險較低，故採自主健康管理，其餘的174人都已經住進防疫旅館進行隔離，預計明天採檢結果會全數出爐。
高雄市長陳其邁表示，案1289因為發現父親，也就是案1229在5月11日確診，便自己到醫院進行自費採檢，採檢出爐CT值為23，案1229是這波獅子會群聚感染的確診者，案1229第一時間並沒有吐實，而是聲稱小孩都在國外，直到這次的案1289確診後才知道整狀況，也幸好案1289的警覺性高，才沒讓疫情持續擴大。
陳其邁說，案1289的接觸者中有8位出現呼吸道症狀，經立即監測，這8位都呈現陰性反應，而今日外傳在小港區的學校有學生被隔離，陳其邁也澄清，是自主健康管理，並不是隔離；陳其邁強調「擴大採檢」目的就是要擋住獅子會群聚感染的次波傳染，希望能將疫情警戒標準守住在第二級。
至於另一名境外移入的案例為芭蕾舞團的成員，在國外時曾經確診，入境時的篩檢報告呈現陰性反應，並已經隔離14天，因為台灣疫情延燒，在高雄演出活動被取消，出境前再次採檢，CT值為31，確診為陽性反應，同團也有16人在隔離中。
陳其邁強調，之前磐石艦的那波疫情，大家還是平安渡過了，要感謝基層的防疫不眠不休，也要感謝所有的市民朋友，大家共同防疫，所以我們才能夠確保的社區的安全，所以請大家也不用太過於擔心，假如說，我們每個人都能戴上口罩，保持社交距離，武漢肺炎也不會找上來，務必要把防疫措施做好，「我為人人、人人為我」，這個是防疫的原則。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。