化學兵在雙北用毒性藥劑消毒？國防部澄清：用稀釋漂白水
新冠肺炎疫情今（14）日再度創下本土確診29例新高，陸軍派出化學兵協助各地方政府消毒，但網路卻謠傳化學兵在雙北地區使用毒性藥劑消毒，對此國防部今（14）日澄清表示，使用的消毒藥劑是「1：50」的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-14 21:26:35｜2021-05-14 21:58:42
針對網路流傳「化兵部隊將至雙北全面消毒......化學兵群的藥劑非常毒.....」等情事，國防部表示 經向陸軍化學兵查證 ，陸軍化學兵係接受疫情指揮中心及各縣市政府提出需求支援進行消毒工作；主要針對有疫情出現地區與地點進行消毒工作，並非網路誤傳化學兵將針對雙北進行全面性消毒。
陸軍司令部表示，相關訊息係網路假訊息，化學兵係接受疫情指揮中心及各縣市政府提出需求支援進行消毒工作；主要針對有疫情出現地區與地點進行消毒工作，並非網路誤傳化學兵將針對雙北進行全面性消毒。
陸軍指出，化學兵所使用的消毒藥劑，係1:50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害。網路謠言之惡意指控，與事實完全不符，籲請國人放心。
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