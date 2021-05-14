化學兵在雙北用毒性藥劑消毒？國防部澄清：用稀釋漂白水

新冠肺炎疫情今（14）日再度創下本土確診29例新高，陸軍派出化學兵協助各地方政府消毒，但網路卻謠傳化學兵在雙北地區使用毒性藥劑消毒，對此國防部今（14）日澄清表示，

使用的消毒藥劑是「1：50」的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害。