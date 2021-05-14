疫情升溫無處可去！這些地方都關門

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新北市及宜蘭縣昨日已經宣布八大行業暫停營業，今日包括桃園、基隆都宣布跟進，因此，明天起，在台北市、新北市、桃園市、基隆市以及宜蘭縣，網咖、KTV都將停業，想假日約親朋好友K歌或上網咖打電動的民眾，只能向隅了。
公有場館：目前宣布暫停開放公有場館的，包括了台北市與新北市。也就是說，雙北市屬的國民運動中心、區民中心、圖書館、動物園都停止開放。另外，台北捷運公司所屬的兒童新樂園、小巨蛋、北投會館、貓空纜車也都暫停營業；故宮北部院區也暫停開放。
另外，基隆市長林右昌也於昨（13）日宣布，市屬的圖書館、各區圖書館、市立游泳池、市立體育館、國民運動中心及所有文資地點都閉館1個月。這包括了基隆市內的古蹟、歷史建築、文化景觀、考古遺址、古物。
至於宜蘭縣，則是宣布關閉縣內16處風景區，包括了清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、清水地熱、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場等地。另外，福山植物園也宣布閉閉至6月8日、宜蘭縣賞鯨推廣協會5/17至5/28不提供賞鯨、登龜山島與繞島行程服務。
另外，全國各大室內及室外活動，6月8日前大多停辦或延期，宗教活動也大多延期或縮小規模進行。