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八大行業停業！酒店經紀發「悲情文」喊：我們不是多餘的

八大行業
▲因應台灣疫情升溫，近期台北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市都宣布八大行業暫停營業。對此，就有一名酒店經紀在臉書粉專上，悲情發文「我們的工作不是多餘的！」（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 23:38:41

近期台灣疫情升溫，今（14）日更是新增29例本土個案，為了因應防疫，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市宣布八大行業暫停營業。對此，就有一名酒店經紀在臉書粉專上發文，沉痛表示「我們的工作不是多餘的！」

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中央流行疫情指揮中心今日宣布增加29例本土確診，其中16例與萬華相關，台北市政府宣布除萬華172家茶飲店外，北市公有場館，以及舞廳、夜店、三溫暖、酒店等八大行業自明日起停業。除了台北以外，新北市及宜蘭縣已於昨日宣布八大行業暫停營業，今日桃園、基隆也都宣布跟進。

▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
對此，就有一名酒店經紀在臉書粉專上發文，無奈表示「心很累，但還是要說，我們的工作不是多餘的。」他指出，有些人可能剛好不需要花錢找人聊天、扮家家酒，「是因為你擁有的夠多，你比某些人勝利一點，你的需求可透過各種體系或關係來滿足。」酒店經紀坦言「有人需要我們，我們藉此為生，我們的工作不是多餘的，我們的存在同樣不是多餘的。我們是許多人能否度過低潮的關鍵。」

文末酒店經紀強調，針對近期本土疫情延燒，許多人將炮火轉向攻擊八大行業，沉痛表示「你或許有一天也會失去某些東西。我們許多人也是失去了很多才來到這裡，總比你們失去了良心還好一點。」

▲近期本土疫情延燒，部份縣市宣布八大行業暫停營業，就有酒店經紀發文表示「我們的工作不是多餘的！」（圖／翻攝酒店經紀臉書粉專）
▲近期本土疫情延燒，部份縣市宣布八大行業暫停營業，就有酒店經紀發文表示「我們的工作不是多餘的！」（圖／翻攝酒店經紀臉書粉專）
貼文一出，至今已有3千多人按讚，不少網友也紛紛留言，「加油，也請從業人員多注意自身安全」、「推『我們許多人也是失去了很多才來到這裡』」、「在病毒面前，大家都是一樣的，沒有誰比誰好」、「做公關或是經紀、業務小姐、小哥等等都要很聰明，笨的人還做不來...辛苦了～」、「各行各業都辛苦了！」、「大家保重撐過這段期間」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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