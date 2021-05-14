八大行業停業！酒店經紀發「悲情文」喊：我們不是多餘的

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對此，就有一名酒店經紀在臉書粉專上發文，無奈表示「心很累，但還是要說，我們的工作不是多餘的。」他指出，有些人可能剛好不需要花錢找人聊天、扮家家酒，「是因為你擁有的夠多，你比某些人勝利一點，你的需求可透過各種體系或關係來滿足。」酒店經紀坦言「有人需要我們，我們藉此為生，我們的工作不是多餘的，我們的存在同樣不是多餘的。我們是許多人能否度過低潮的關鍵。」
文末酒店經紀強調，針對近期本土疫情延燒，許多人將炮火轉向攻擊八大行業，沉痛表示「你或許有一天也會失去某些東西。我們許多人也是失去了很多才來到這裡，總比你們失去了良心還好一點。」
貼文一出，至今已有3千多人按讚，不少網友也紛紛留言，「加油，也請從業人員多注意自身安全」、「推『我們許多人也是失去了很多才來到這裡』」、「在病毒面前，大家都是一樣的，沒有誰比誰好」、「做公關或是經紀、業務小姐、小哥等等都要很聰明，笨的人還做不來...辛苦了～」、「各行各業都辛苦了！」、「大家保重撐過這段期間」。（編輯：陳雅雲）
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