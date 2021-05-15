黎智英資產遭凍結　壹傳媒財務危機引關注

香港政府昨(14日)傍晚宣布，保安局根據香港《國安法》，凍結壹傳媒創辦人黎智英資產，同一時間台灣蘋果日報也宣布紙本將自18日起停刊，引起外界對壹傳媒集團有無財務危機的關注。對此壹傳媒行政總裁張劍虹表示完全不會受影響，港媒則分析雖暫時對集團營運無太大打擊，但後續仍要注意銀行追債等問題。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-15 07:33:05
綜合香港媒體報導，香港保安局長14日根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表3的相關條文，發出凍結財產的書面通知，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司（香港交易所股份代號︰282）股份，以及其擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。
《香港01》分析，由於本次凍結行動不涉及壹傳媒銀行帳戶，所以一些與營運有關的日常收支暫時不會有影響；至於黎智英被凍結銀行帳戶的3間私人公司，若有與壹傳媒的業務往來，則可能會影響涉及的業務範圍以及服務使用情況，細節有待壹傳媒澄清通告說明。
報導也引述金融界人士分析，壹傳媒的銀行貸款多以新台幣結算，按台灣金融業或銀行標準計息，原因是壹傳媒以帳面價值3.75億港元，向多間台灣銀行抵押台灣物業，以換取銀行融資，因此上述銀行貸款應該不涉及香港業務。然而要注意的是，銀行貸款給公司設置的條款是否嚴格，是否會因公司或個人有任何變動、觸及借貸條款而被要求立即還錢等，後續焦點之一是看銀行反應，一旦有一間銀行追債(Call Loan)，則不排除觸發連鎖效應，導致其他銀行跟進。