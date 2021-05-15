NBA／湖人隊史前5有詹皇沒自己？West：我感到被冒犯了

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當West談到此話題時，他直言：「這是我一生中最感到受冒犯的事情之一，我在過去有過很多成功的經歷，我不確定如果我不在湖人，他們能否取得這樣的成功。」
在1960年從明尼阿波利斯搬到洛杉磯後，West是湖人隊的第一位超級巨星，他球員時代在那裡效力了14年；而他在退役後的人生更加輝煌，又在洛城擔任了30年的教練和總管，總計他以不同身分為湖人贏得了8枚冠軍戒指。
諷刺的是，Buss名單中列出的5人，至少有2人是West帶來的，他在1996年選進了Kobe，又在2000聘請了Jackson；另外，當年選秀得到魔術強森時，他是球隊的球探，而當年也是他趁機把不爽的Shaquille O'Neal帶來湖人。
不過West在湖人的影響力於千禧年後衰減，他在2002年因為和Jackson發生衝突而離開了球隊；2007年Kobe公開要求將West重新聘任為球隊總經理，球團卻堅持與Mitch Kupchak簽約。
後來West與許多球隊合作，包括湖人在洛城的競爭對手——快艇隊，他現在為該隊的球隊顧問。另外過去他也在2011年加盟勇士，以精準的看人眼光，一手打造了「勇士王朝」。
Buss為了給現任自家頭牌球星面子，這可以理解，而且湖人隊史確實有太多出色的球員、教練和管理人員，West是否必定能進前5，也有討論空間。但是他對球隊的整體貢獻顯然是無法取代的。